Снижение заболеваемости коронавирусом в Москве начнётся где-то через месяц, ближайшие две недели нас ожидает подъём. Об этом рассказала профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона в США Анча Баранова.

"По Москве могу сказать исходя из опыта вспышек коронавируса в крупных городах. Неделю или две будет подъём, потом ещё три недели — плато, ещё три-четыре — понижение", — приводит её слова РИА "Новости".

Баранова заметила, что отпустит только к концу августа, уточнив, что это лето "черти унесли". Многое всё же будет зависеть от поведения граждан, ношения средств индивидуальной защиты и действий властей. Слаженные действия помогут сократить рост до недели, а плато — до двух, добавила специалист.