"Лето черти унесли": Биолог рассказала, когда в Москве будет снижение заболеваемости ковидом
Многое будет зависеть от поведения граждан, ношения средств индивидуальной защиты и действий властей.
Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Александр Авилов
Снижение заболеваемости коронавирусом в Москве начнётся где-то через месяц, ближайшие две недели нас ожидает подъём. Об этом рассказала профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона в США Анча Баранова.
"По Москве могу сказать исходя из опыта вспышек коронавируса в крупных городах. Неделю или две будет подъём, потом ещё три недели — плато, ещё три-четыре — понижение", — приводит её слова РИА "Новости".
Баранова заметила, что отпустит только к концу августа, уточнив, что это лето "черти унесли". Многое всё же будет зависеть от поведения граждан, ношения средств индивидуальной защиты и действий властей. Слаженные действия помогут сократить рост до недели, а плато — до двух, добавила специалист.
Напомним, эпидемиологическая ситуация в Москве в последние несколько дней резко ухудшилась. Уровень заболеваемости вырос, а показатели суточного прироста вернулись к уровню конца прошлого года, в связи с чем власти города объявили следующую неделю нерабочей. При этом заработная плата сотрудников сохранится. Также уже с завтрашнего дня в городе перестанут работать фуд-корты, зоопарки и детские игровые комнаты, а предприятия общепита будут закрываться в 11 часов вечера. Вместе с тем в мэрии призвали работодателей отправить часть сотрудников на удалёнку. В Кремле не стали комментировать эти ограничения, заметив, что главы регионов "реализуют свои полномочия".
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