Непривитым москвичам порекомендовали перейти на удалённую работу
Также временно поработать из дома предложили людям старше 65 лет и имеющим хронические заболевания.
Фото © Pixabay
Власти Москвы выпустили рекомендации по сложившейся в городе эпидемиологической ситуации, в которых призвали работодателей перевести часть сотрудников на удалённый формат работы. Об этом сообщил столичный оперштаб.
"С 13 июня работодателям рекомендуется перевести на дистанционный режим работы не менее 30% работников, а также всех работников старше 65 лет и имеющих хронические заболевания, за исключением тех, кто получил прививку", — говорится в сообщении.
Вместе с тем мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о нерабочих днях с 15 по 19 июня 2021 года с сохранением заработной платы для работников. Такие меры были приняты в связи с резким ростом заболеваемости коронавирусом в городе.
Комментариев: 0