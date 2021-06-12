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Непривитым москвичам порекомендовали перейти на удалённую работу

Также временно поработать из дома предложили людям старше 65 лет и имеющим хронические заболевания.

12 июня, 12:22
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Власти Москвы выпустили рекомендации по сложившейся в городе эпидемиологической ситуации, в которых призвали работодателей перевести часть сотрудников на удалённый формат работы. Об этом сообщил столичный оперштаб.

"С 13 июня работодателям рекомендуется перевести на дистанционный режим работы не менее 30% работников, а также всех работников старше 65 лет и имеющих хронические заболевания, за исключением тех, кто получил прививку", — говорится в сообщении.

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Вместе с тем мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о нерабочих днях с 15 по 19 июня 2021 года с сохранением заработной платы для работников. Такие меры были приняты в связи с резким ростом заболеваемости коронавирусом в городе.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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