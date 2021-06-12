Непривитым москвичам порекомендовали перейти на удалённую работу

Власти Москвы выпустили рекомендации по сложившейся в городе эпидемиологической ситуации, в которых призвали работодателей перевести часть сотрудников на удалённый формат работы. Об этом сообщил столичный оперштаб.

"С 13 июня работодателям рекомендуется перевести на дистанционный режим работы не менее 30% работников, а также всех работников старше 65 лет и имеющих хронические заболевания, за исключением тех, кто получил прививку", — говорится в сообщении.