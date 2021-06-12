Совершить хадж в Саудовской Аравии смогут только 60 тысяч человек
В этом году паломничество в Мекку пройдёт с ограничениями из-за коронавирусной инфекции.
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Совершить хадж в Мекку, как и в прошлом году, смогут только жители Саудовской Аравии. Причём количество паломников не должно превышать 60 тысяч человек. Об этом говорится в официальном заявлении Министерства по делам хаджа и умры королевства.
"В этом году, 1442 году по мусульманскому календарю, хадж будет ограничен паломниками из числа подданных и резидентов королевства в количестве не более 60 тысяч человек из-за продолжающейся пандемии коронавируса", — отмечается в документе.
Ранее российская вакцина "Эпиваккорона" получила сертификат "халяль". Составляющие вакцины бактерии относятся "к категории микроорганизмов и не являются запретными", а среда для культивирования этих бактерий является разрешённой для мусульман.
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