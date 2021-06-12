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Совершить хадж в Саудовской Аравии смогут только 60 тысяч человек

В этом году паломничество в Мекку пройдёт с ограничениями из-за коронавирусной инфекции.

12 июня, 10:57

Фото © ТАСС / АР / Amr Nabil

Совершить хадж в Мекку, как и в прошлом году, смогут только жители Саудовской Аравии. Причём количество паломников не должно превышать 60 тысяч человек. Об этом говорится в официальном заявлении Министерства по делам хаджа и умры королевства.

"В этом году, 1442 году по мусульманскому календарю, хадж будет ограничен паломниками из числа подданных и резидентов королевства в количестве не более 60 тысяч человек из-за продолжающейся пандемии коронавируса", — отмечается в документе.

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Авторы
Яна Недомолкина
Яна Недомолкина

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