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Вакцину от коронавируса "Эпиваккорона" признали халяльной

Бактерии, составляющие препарат, относятся к категории микроорганизмов и не являются запретными для мусульман.

11 июня, 19:04
<p>Фото © ТАСС / Романенко Эрик</p>

Фото © ТАСС / Романенко Эрик

Российская вакцина от коронавируса "Эпиваккорона" признана халяльной, сообщили в пресс-службе Международного центра стандартизации и сертификации "Халяль" при Совете муфтиев России.

"На основании представленных документов специалистами МЦСиС "Халяль" принято заключение о соответствии вакцины "Эпиваккорона" стандарту "Халяль" Духовного управления мусульман и Совета муфтиев России", — говорится на сайте организации.

Людям старше 65 лет рекомендовали прививаться "Эпиваккороной" трижды

Людям старше 65 лет рекомендовали прививаться "Эпиваккороной" трижды

Специалисты пришли к заключению, что составляющие вакцины бактерии относятся "к категории микроорганизмов и не являются запретными", а среда для культивирования этих бактерий также является разрешённой для мусульман. При изготовлении вакцины "Эпиваккорона" ферменты и гормоны не используются, уточнили в центре.

Ранее стало известно, у скольких процентов россиян выработались антитела после прививки "Эпиваккороной". Серьёзных побочных эффектов после вакцинации данным препаратом зафиксировано не было.

Авторы
Яна Недомолкина
Яна Недомолкина

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