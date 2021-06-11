Вакцину от коронавируса "Эпиваккорона" признали халяльной

Российская вакцина от коронавируса "Эпиваккорона" признана халяльной, сообщили в пресс-службе Международного центра стандартизации и сертификации "Халяль" при Совете муфтиев России.

"На основании представленных документов специалистами МЦСиС "Халяль" принято заключение о соответствии вакцины "Эпиваккорона" стандарту "Халяль" Духовного управления мусульман и Совета муфтиев России", — говорится на сайте организации.

Специалисты пришли к заключению, что составляющие вакцины бактерии относятся "к категории микроорганизмов и не являются запретными", а среда для культивирования этих бактерий также является разрешённой для мусульман. При изготовлении вакцины "Эпиваккорона" ферменты и гормоны не используются, уточнили в центре.