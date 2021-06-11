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Собянин призвал москвичей сделать прививки от коронавируса

В первую очередь это необходимо сотрудникам сферы торговли, услуг и общепита.

11 июня, 18:36
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Мэр Москвы Сергей Собянин призвал жителей столицы пройти вакцинацию от коронавируса, дабы не усугублять и без того сложную эпидемиологическую ситуацию. По его мнению, при таком дальнейшем приросте заражённых всё будет находиться в напряжении: и системы здравоохранения, и вообще функционирование города.

"Но у нас сегодня есть выход: надо просто прийти и сделать прививку. От нас всех зависит скорость вакцинации. Либо мы защитим себя, либо мы будем подвергать себя и дальше реально огромной, смертельной опасности. И в этой ситуации мы подвергаем и своё здоровье риску, и окружающих, и нормальное функционирование всей системы работы предприятий, доходы граждан", — заявил мэр в эфире телеканала "Россия-1".

Собянин отдельно отметил, что особенно важно, чтобы прививку сделали пожилые граждане, а также люди, работающие в сфере услуг, торговли и общепита. По его мнению, своим нежеланием вакцинироваться они подвергают опасности не только свои жизни, но и жизни своих клиентов.

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Ранее ВЦИОМ выяснил, как россияне относятся к вакцинации от CoViD-19. 55% респондентов заявили о готовности сделать прививку от коронавируса.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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