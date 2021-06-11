Собянин призвал москвичей сделать прививки от коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин призвал жителей столицы пройти вакцинацию от коронавируса, дабы не усугублять и без того сложную эпидемиологическую ситуацию. По его мнению, при таком дальнейшем приросте заражённых всё будет находиться в напряжении: и системы здравоохранения, и вообще функционирование города.

"Но у нас сегодня есть выход: надо просто прийти и сделать прививку. От нас всех зависит скорость вакцинации. Либо мы защитим себя, либо мы будем подвергать себя и дальше реально огромной, смертельной опасности. И в этой ситуации мы подвергаем и своё здоровье риску, и окружающих, и нормальное функционирование всей системы работы предприятий, доходы граждан", — заявил мэр в эфире телеканала "Россия-1".

Собянин отдельно отметил, что особенно важно, чтобы прививку сделали пожилые граждане, а также люди, работающие в сфере услуг, торговли и общепита. По его мнению, своим нежеланием вакцинироваться они подвергают опасности не только свои жизни, но и жизни своих клиентов.