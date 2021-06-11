В Евросоюзе заверили, что не боятся России

Странам Европейского союза хотелось бы, чтобы действия России были более предсказуемыми и стабильными, заявил в интервью бельгийскому телеканалу LN24 глава Евросовета Шарль Мишель.

"Мы осуждаем незаконные, подрывные и провокационные действия России. Мы не боимся России и проявляем решительность. Я смог это спокойно, но решительно заявить в разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным неделю назад", — сказал Мишель.