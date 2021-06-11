В Евросоюзе заверили, что не боятся России
Там сообщили о намерении защитить от Москвы общие интересы и ценности вместе с США.
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Странам Европейского союза хотелось бы, чтобы действия России были более предсказуемыми и стабильными, заявил в интервью бельгийскому телеканалу LN24 глава Евросовета Шарль Мишель.
"Мы осуждаем незаконные, подрывные и провокационные действия России. Мы не боимся России и проявляем решительность. Я смог это спокойно, но решительно заявить в разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным неделю назад", — сказал Мишель.
Он считает, что только сплочённость США и Европы помогут им защитить от Москвы общие интересы и ценности. В связи с этим в ЕС намерены провести углублённую дискуссию с американскими партнёрами. Мишель анонсировал совместный саммит с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и президентом США накануне встречи Байдена с Путиным.
Напомним, переговоры российского и американского лидеров состоятся 16 июня в Женеве, на вилле "Ла Гранж". Это будет первая личная встреча Путина и Байдена с момента вступления последнего в должность главы Соединённых Штатов. Кроме того, для российского президента это станет первой зарубежной поездкой за полтора года. Место вокруг виллы уже обнесли колючей проволокой, кроме того, в целях безопасности Швейцария ограничит воздушное пространство.
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