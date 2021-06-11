Минтруд предложил разрешить получать маткапитал отцам-одиночкам

"Материнский капитал смогут получить отцы, в одиночку воспитывающие ребёнка. Подготовлен законопроект о внесении изменений в закон "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей". Документом предлагается расширить круг лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки", — сообщили в Минтруде.

Выдавать маткапитал предлагается мужчинам, одиноко воспитывающим второго, третьего ребёнка или последующих детей, которые родились после 1 января 2007 года, в случае смерти матери детей, которая не является гражданкой РФ, либо если она лишена родительских прав. Разрешить получать выплату также могут мужчинам, воспитывающим первого ребёнка, рождённого после ‎1 января 2020 года, в аналогичных ситуациях, произошедших с матерью.