Минтруд предложил разрешить получать маткапитал отцам-одиночкам
Размер выплат сейчас составляет 483,8 тысячи рублей на первого ребёнка и 639,4 тысячи рублей — на второго.
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Минтруд РФ внёс предложение разрешить отцам-одиночкам получать материнский капитал. Соответствующий законопроект опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
"Материнский капитал смогут получить отцы, в одиночку воспитывающие ребёнка. Подготовлен законопроект о внесении изменений в закон "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей". Документом предлагается расширить круг лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки", — сообщили в Минтруде.
Выдавать маткапитал предлагается мужчинам, одиноко воспитывающим второго, третьего ребёнка или последующих детей, которые родились после 1 января 2007 года, в случае смерти матери детей, которая не является гражданкой РФ, либо если она лишена родительских прав. Разрешить получать выплату также могут мужчинам, воспитывающим первого ребёнка, рождённого после 1 января 2020 года, в аналогичных ситуациях, произошедших с матерью.
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Ранее сообщалось, что в России могут расширить список получателей материнского капитала. Авторы идеи уверены, что это позволит улучшить демографическую ситуацию в некоторых субъектах.
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