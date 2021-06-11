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Притворился одержимым дьяволом: Подросток "похитил" 9-летнюю девочку с детской площадки в Москве и попытался её раздеть в туалете

По крайней мере, так ребёнок объяснил своё часовое отсутствие. Родители уже написали заявление на маленького похитителя.

11 июня, 17:37
<p>Фото © Кадр из видео</p>

Фото © Кадр из видео

Подросток "похитил" 9-летнюю девочку с детской площадки в Москве и попытался её раздеть в туалете. Видео © LIFE

Подросток обманом увёл девятилетнюю девочку с детской площадки в саду им. Баумана в Москве, где она гуляла с младшим братом и няней. Об этом Лайфу стало известно от источника в правоохранительных органах.

Няня гуляла с детьми, пока их родители собирали вещи для переезда. Женщина качала мальчика на качелях и приглядывала за девочкой, которая играла в компании ребят в возрасте около 12 лет. В один момент она отвлеклась и, когда обернулась, не смогла найти школьницу. Спустя час девочка сама прибежала и рассказала, что юный незнакомец в футболке со "звёздными войнами" якобы заявил ей, что в него вселился дьявол, а затем повёл в сторону общественного туалета.

По словам девочки, подросток затащил её в кабинку для инвалидов и начал стаскивать с неё кофту, носки и сандалии. Школьница рассказала, что кусалась и сопротивлялась. Мальчик сам выпустил "жертву", видимо, испугавшись, что кто-то может их застукать. Родители девочки написали заявление в полицию, и теперь правоохранители разыскивают "одержимого дьяволом" подростка.

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В Одинцове полиция ищет девушку с татуировкой "Юрий" на груди

Ранее в Оренбургской области 15-летняя школьница пропала после встречи с двумя парнями. Следователи обратились ко всем жителям региона с просьбой помочь в розыске школьницы и сопровождавших её молодых людей.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев
Анна Рождественская
Анна Рождественская

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