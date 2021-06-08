В Оренбургской области 15-летняя школьница пропала после встречи с двумя парнями
Девочку ищут четвёртый день. Следователи обратились ко всем жителям региона с просьбой помочь в розыске школьницы и сопровождавших её молодых людей.
В селе Островное Саракташского района Оренбургской области уже четвёртые сутки разыскивают 15-летнюю девочку, которая вышла из дома утром 5 июня и исчезла. Где школьница находится сейчас, никто не знает. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.
Согласно данным следователей, девочка уехала на маршрутке в Оренбург с двумя совершеннолетними молодыми людьми. Затем на такси они добрались до дома, где ранее снимал квартиру один из парней, а через 20 минут отправились в неизвестном направлении. Представители регионального СК обратились ко всем жителям Оренбургской области с просьбой оказать посильную помощь в розыске пропавшей девочки и сопровождавших её молодых мужчин.
А на днях мы сообщали, что девятилетний сын священника из Челябинской области пропал в тайге во время похода с отцом. В поисках ребёнка было задействовано порядка 80 полицейских, в том числе кинолог со служебной собакой, а также волонтёры и специалисты МЧС. К счастью, ребёнка нашли. Лайф публиковал видео его спасения.
Комментариев: 0