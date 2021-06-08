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В Оренбургской области 15-летняя школьница пропала после встречи с двумя парнями

Девочку ищут четвёртый день. Следователи обратились ко всем жителям региона с просьбой помочь в розыске школьницы и сопровождавших её молодых людей.

8 июня, 07:59
<p>Фото © <a href="https://oren.sledcom.ru/news/item/1580575/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">СУ СК РФ по Оренбургской области</a></p>

Фото © СУ СК РФ по Оренбургской области

В селе Островное Саракташского района Оренбургской области уже четвёртые сутки разыскивают 15-летнюю девочку, которая вышла из дома утром 5 июня и исчезла. Где школьница находится сейчас, никто не знает. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.

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Согласно данным следователей, девочка уехала на маршрутке в Оренбург с двумя совершеннолетними молодыми людьми. Затем на такси они добрались до дома, где ранее снимал квартиру один из парней, а через 20 минут отправились в неизвестном направлении. Представители регионального СК обратились ко всем жителям Оренбургской области с просьбой оказать посильную помощь в розыске пропавшей девочки и сопровождавших её молодых мужчин.

А на днях мы сообщали, что девятилетний сын священника из Челябинской области пропал в тайге во время похода с отцом. В поисках ребёнка было задействовано порядка 80 полицейских, в том числе кинолог со служебной собакой, а также волонтёры и специалисты МЧС. К счастью, ребёнка нашли. Лайф публиковал видео его спасения.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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