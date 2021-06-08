В МИД РФ рассказали об ожиданиях Москвы от встречи Путина и Байдена
Как уточнил замглавы ведомства Сергей Рябков, подготовка к саммиту идёт предельно обстоятельная. По словам дипломата, на данный момент целый ряд вопросов, связанных с организацией мероприятия, находится в стадии проработки.
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Москва ожидает, что итогом встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве станет фиксация некоего прогресса и стратегической стабильности в отношениях с Вашингтоном. Такое заявление сделал замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Мы как ведомство фокусируемся на тех сюжетах, где, хотелось бы надеяться, получится обеспечить движение вперёд и зафиксировать некий прогресс. На первом плане здесь я бы выделил тематику стратегической стабильности", — сказал дипломат по итогам встречи с депутатами в Госдуме.
Подготовка к саммиту идёт предельно обстоятельная, подчеркнул Рябков. По его словам, на данный момент целый ряд вопросов, связанных с организацией предстоящей встречи, находится в стадии проработки.
Ранее стало известно, что государственный секретарь США Энтони Блинкен войдёт в состав американской делегации, которая отправится в Женеву на саммит президентов. Также главный дипломат Штатов сопроводит американского лидера на саммитах НАТО и США — Евросоюз.
Напомним, что саммит российского и американского лидеров состоится в Женеве 16 июня. Это будет первая личная встреча Владимира Путина и Джо Байдена с момента вступления последнего в должность главы Соединённых Штатов. Кроме того, для российского президента это станет первой зарубежной поездкой за полтора года. Мероприятие может пройти на женевской вилле La Grange или в отеле неподалёку — Hôtel Résidence Parc des Eaux Vives. Москва не рассчитывает, что встреча двух лидеров принесёт прорывные и судьбоносные решения.
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