НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В МИД РФ рассказали об ожиданиях Москвы от встречи Путина и Байдена

Как уточнил замглавы ведомства Сергей Рябков, подготовка к саммиту идёт предельно обстоятельная. По словам дипломата, на данный момент целый ряд вопросов, связанных с организацией мероприятия, находится в стадии проработки.

8 июня, 07:45
<p>Фото © ТАСС / Александр Щербак</p>

Фото © ТАСС / Александр Щербак

Москва ожидает, что итогом встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве станет фиксация некоего прогресса и стратегической стабильности в отношениях с Вашингтоном. Такое заявление сделал замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Мы как ведомство фокусируемся на тех сюжетах, где, хотелось бы надеяться, получится обеспечить движение вперёд и зафиксировать некий прогресс. На первом плане здесь я бы выделил тематику стратегической стабильности", — сказал дипломат по итогам встречи с депутатами в Госдуме.

Лавров может принять участие во встрече Путина и Байдена

Лавров может принять участие во встрече Путина и Байдена

Подготовка к саммиту идёт предельно обстоятельная, подчеркнул Рябков. По его словам, на данный момент целый ряд вопросов, связанных с организацией предстоящей встречи, находится в стадии проработки.

Ранее стало известно, что государственный секретарь США Энтони Блинкен войдёт в состав американской делегации, которая отправится в Женеву на саммит президентов. Также главный дипломат Штатов сопроводит американского лидера на саммитах НАТО и США — Евросоюз.

В Белом доме заявили, что для Байдена личный контакт с Путиным особенно важен

В Белом доме заявили, что для Байдена личный контакт с Путиным особенно важен

Напомним, что саммит российского и американского лидеров состоится в Женеве 16 июня. Это будет первая личная встреча Владимира Путина и Джо Байдена с момента вступления последнего в должность главы Соединённых Штатов. Кроме того, для российского президента это станет первой зарубежной поездкой за полтора года. Мероприятие может пройти на женевской вилле La Grange или в отеле неподалёку — Hôtel Résidence Parc des Eaux Vives. Москва не рассчитывает, что встреча двух лидеров принесёт прорывные и судьбоносные решения.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

В МИД РФ ответили на угрозы США о санкциях против "Северного потока – 2"

сегодня в 08:21

Ушаков: Подвижек по встрече Путина и Зеленского нет

сегодня в 07:29

В Кремле заявили о низшей точке в отношениях РФ и США со времён холодной войны

сегодня в 07:41
Life

В России за сутки выявили максимальное с 14 марта число заболевших коронавирусом

сегодня в 08:28

Инфекционист предупредил о риске распространения ковида из-за Олимпиады в Токио

сегодня в 08:12

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1