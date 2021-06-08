В МИД РФ рассказали об ожиданиях Москвы от встречи Путина и Байдена

Москва ожидает, что итогом встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве станет фиксация некоего прогресса и стратегической стабильности в отношениях с Вашингтоном. Такое заявление сделал замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Мы как ведомство фокусируемся на тех сюжетах, где, хотелось бы надеяться, получится обеспечить движение вперёд и зафиксировать некий прогресс. На первом плане здесь я бы выделил тематику стратегической стабильности", — сказал дипломат по итогам встречи с депутатами в Госдуме.

Подготовка к саммиту идёт предельно обстоятельная, подчеркнул Рябков. По его словам, на данный момент целый ряд вопросов, связанных с организацией предстоящей встречи, находится в стадии проработки.