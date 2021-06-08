Ушаков: Подвижек по встрече Путина и Зеленского нет

В апреле президент Украины предложил лидеру России провести встречу "в любой точке украинского Донбасса". В ответ Путин предложил Зеленскому встретиться в Москве. Пока место предполагаемой встречи не называется.