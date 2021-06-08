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Ушаков: Подвижек по встрече Путина и Зеленского нет

В апреле президент Украины предложил лидеру России провести встречу "в любой точке украинского Донбасса". В ответ Путин предложил Зеленскому встретиться в Москве. Пока место предполагаемой встречи не называется.

8 июня, 07:29
<p>Фото © ТАСС / Ильин Сергей / Яковлева Ирина</p>

Фото © ТАСС / Ильин Сергей / Яковлева Ирина

Помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал журналистам, что пока нет подвижек по подготовке потенциальной встречи Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского.

Байден передумал встречаться с Зеленским перед саммитом с Путиным

Байден передумал встречаться с Зеленским перед саммитом с Путиным

Напомним, в конце апреля Владимир Зеленский предложил Владимиру Путину встретиться "в любой точке украинского Донбасса". В ответ на это российский лидер предложил коллеге Москву в качестве площадки для встречи. Тот же, в свою очередь, заявил, что готов к переговорам, а место их проведения значения не имеет.

Позже лидер Незалежной предложил провести саммит в Ватикане, но политологи считают, что это уловка — такими предложениями украинский лидер якобы желает полностью дискредитировать идею встречи двух президентов.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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