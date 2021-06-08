Ушаков: Подвижек по встрече Путина и Зеленского нет
В апреле президент Украины предложил лидеру России провести встречу "в любой точке украинского Донбасса". В ответ Путин предложил Зеленскому встретиться в Москве. Пока место предполагаемой встречи не называется.
Фото © ТАСС / Ильин Сергей / Яковлева Ирина
Помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал журналистам, что пока нет подвижек по подготовке потенциальной встречи Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского.
Напомним, в конце апреля Владимир Зеленский предложил Владимиру Путину встретиться "в любой точке украинского Донбасса". В ответ на это российский лидер предложил коллеге Москву в качестве площадки для встречи. Тот же, в свою очередь, заявил, что готов к переговорам, а место их проведения значения не имеет.
Позже лидер Незалежной предложил провести саммит в Ватикане, но политологи считают, что это уловка — такими предложениями украинский лидер якобы желает полностью дискредитировать идею встречи двух президентов.
Комментариев: 0