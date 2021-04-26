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"Место не имеет значения": Зеленский заявил о готовности к встрече с Путиным

По словам главы Незалежной, для него важным является только содержание беседы.

26 апреля 2021, 08:51
<p>Фото © ТАСС / Алексей Дружинин / ЕРА / TOLGA BOZOGLU</p>

Фото © ТАСС / Алексей Дружинин / ЕРА / TOLGA BOZOGLU

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов к встрече с российским лидером Владимиром Путиным в любом месте. Его слова приводит Financial Times.

"Нас не волнует место проведения, речь идёт о содержании", — сказал глава Незалежной.

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Напомним, что 20 апреля президент Украины Владимир Зеленский предложил лидеру России Владимиру Путину провести встречу "в любой точке украинского Донбасса". В этом обращении он также вспомнил слова Путина о том, что в драке нужно бить первым. Президент Украины отметил, что, в отличие от драки, в войне проигрывают все стороны. В ответ российский лидер предложил Зеленскому встретиться в Москве. По словам Путина, речь может идти только о развитии двусторонних отношений. Если Зеленский хочет обсудить проблемы Донбасса, то тогда он должен встречаться с руководителями ДНР и ЛНР.

После этого главы Донецкой и Луганской народных республик выразили готовность встретиться с украинским лидером на линии соприкосновения. Однако Киев отказался вести переговоры с ополченцами.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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