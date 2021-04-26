"Место не имеет значения": Зеленский заявил о готовности к встрече с Путиным

Напомним, что 20 апреля президент Украины Владимир Зеленский предложил лидеру России Владимиру Путину провести встречу "в любой точке украинского Донбасса". В этом обращении он также вспомнил слова Путина о том, что в драке нужно бить первым. Президент Украины отметил, что, в отличие от драки, в войне проигрывают все стороны. В ответ российский лидер предложил Зеленскому встретиться в Москве. По словам Путина, речь может идти только о развитии двусторонних отношений. Если Зеленский хочет обсудить проблемы Донбасса, то тогда он должен встречаться с руководителями ДНР и ЛНР.