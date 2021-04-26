Россиянки спустя 38 лет узнали о подмене детей в роддоме и теперь требуют 40 миллионов компенсации

Две жительницы Кизильского района Челябинской области лишь спустя 38 лет узнали, что их дочек подменили в местном роддоме. В связи с этим они подали судебные иски и требуют компенсации у Министерства финансов РФ. Об этом рассказал правозащитник Вячеслав Курилин, представляющий интересы женщин.

"Матери и дочери требуют по 10 миллионов компенсации каждой", — приводит его слова Ura.ru.

При этом Курилин признал, что, основываясь на уже завершённых аналогичных делах, истцы могут рассчитывать на компенсацию в размере одного-полутора миллиона рублей каждой.

38 лет назад Василя Баймурзина и Валентина Баулина родили девочек в кизильском роддоме. Однако дети росли непохожими на родителей. Женщины встретились и договорились о проведении ДНК-теста, результаты которого подтвердили подмену.

Руководитель роддома уже принесла официальные извинения семьям, так что процесс может завершиться быстро, уточнил Курилин. Первые заседания состоятся 27 апреля. По опыту аналогичных дел, россиянки могут рассчитывать на компенсацию в размере от миллиона рублей до полутора каждая.

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