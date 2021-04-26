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Опубликовано 26 апреля 2021, 11:24

Правильное решение: в Госдуме поддержали идею увеличить отпуск отдыхающим в России

Фото © Pixabay

Фото © Pixabay

Однако стоит определить, нужно её реализовывать прямо сейчас или всё же отложить и вернуться к предложению позднее.

Идея увеличить отпуск россиянам, выбравшим отдых внутри страны, является хорошим и правильным решением. Такое мнение высказал заместитель председателя Комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенёв.

При этом он указал на необходимость узнать мнение работодателей насчёт инициативы, а также установить готовность её удовлетворения по уже имеющимся в стране мощностям.

"В целом, мне кажется, эта идея вполне заслуживает внимания, но вопрос в том, стоит её начинать реализовывать сегодня или, может быть, реализовывать чуть позже. Это вопрос открытый", — приводит его слова RT.

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Напомним, ранее в Общественной палате предложили способ простимулировать развитие внутреннего туризма и увеличить оплачиваемый отпуск для граждан, выбравших отдых в России, с 28 до 35 дней.

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Артур Лапсаков
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