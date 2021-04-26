Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Правильное решение: в Госдуме поддержали идею увеличить отпуск отдыхающим в России

Однако стоит определить, нужно её реализовывать прямо сейчас или всё же отложить и вернуться к предложению позднее.

26 апреля 2021, 08:24
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Идея увеличить отпуск россиянам, выбравшим отдых внутри страны, является хорошим и правильным решением. Такое мнение высказал заместитель председателя Комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенёв.

При этом он указал на необходимость узнать мнение работодателей насчёт инициативы, а также установить готовность её удовлетворения по уже имеющимся в стране мощностям.

"В целом, мне кажется, эта идея вполне заслуживает внимания, но вопрос в том, стоит её начинать реализовывать сегодня или, может быть, реализовывать чуть позже. Это вопрос открытый", — приводит его слова RT.

Россияне назвали лучшие города страны в зависимости от вида отдыха

Россияне назвали лучшие города страны в зависимости от вида отдыха

Напомним, ранее член Общественной палаты Султан Хамзаев предложил способ простимулировать развитие внутреннего туризма и увеличить оплачиваемый отпуск для граждан, выбравших отдых в России, с 28 до 35 дней.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

"Вживлять чужой не позволим": Володин рассказал о российском гене демократии

сегодня в 08:21

"У нас есть чёткий план": Министр туризма Греции перечислил условия въезда в страну для россиян

16 апреля, 07:52

Россиянки спустя 38 лет узнали о подмене детей в роддоме и теперь требуют 40 миллионов компенсации

сегодня в 08:49

Премьер Польши созвал срочное совещание Вишеградской группы для обсуждения "российского вопроса"

сегодня в 08:56

"Место не имеет значения": Зеленский заявил о готовности к встрече с Путиным

сегодня в 08:51

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1