Правильное решение: в Госдуме поддержали идею увеличить отпуск отдыхающим в России
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Однако стоит определить, нужно её реализовывать прямо сейчас или всё же отложить и вернуться к предложению позднее.
Идея увеличить отпуск россиянам, выбравшим отдых внутри страны, является хорошим и правильным решением. Такое мнение высказал заместитель председателя Комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенёв.
При этом он указал на необходимость узнать мнение работодателей насчёт инициативы, а также установить готовность её удовлетворения по уже имеющимся в стране мощностям.
"В целом, мне кажется, эта идея вполне заслуживает внимания, но вопрос в том, стоит её начинать реализовывать сегодня или, может быть, реализовывать чуть позже. Это вопрос открытый", — приводит его слова RT.
Напомним, ранее в Общественной палате предложили способ простимулировать развитие внутреннего туризма и увеличить оплачиваемый отпуск для граждан, выбравших отдых в России, с 28 до 35 дней.