Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Выбравшим отдых внутри страны россиянам предложили увеличить отпуск

Для этого путёвка или гостиница должны быть оплачены на срок не менее десяти дней.

26 апреля 2021, 05:07
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Член Общественной палаты Султан Хамзаев предложил способ простимулировать развитие внутреннего туризма и увеличить оплачиваемый отпуск для граждан, выбравших отдых в России. Об этом сообщает RT со ссылкой на копию письма на имя премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

"Прошу вас оценить возможность увеличения продолжительности оплачиваемого отпуска с 28 до 35 дней для граждан, имеющих оплаченную туристическую путёвку или оплаченную гостиницу в одной из туристических зон России", — говорится в документе.

Для этого путёвка или гостиница должны быть оплачены на срок не менее десяти дней. Хамзаев отметил, что ежегодно на зарубежные курорты на отдых отправляются миллионы граждан России. Тем самым они спонсируют иностранную туристическую отрасль на десятки миллиардов рублей. Эти деньги вполне могли бы оставаться внутри страны, заключил он.

Путин предложил до конца года сохранить программу туристического кешбэка

Путин предложил до конца года сохранить программу туристического кешбэка

Напомним, что 18 марта продажа туров по России, за которые государство вернёт 20% от стоимости, возобновилась. Возвратить можно будет не больше 20 тысяч рублей с поездки. Минимальная её продолжительность в рамках акции составляет две ночи. В проекте участвуют все регионы России.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1