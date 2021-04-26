Выбравшим отдых внутри страны россиянам предложили увеличить отпуск

Член Общественной палаты Султан Хамзаев предложил способ простимулировать развитие внутреннего туризма и увеличить оплачиваемый отпуск для граждан, выбравших отдых в России. Об этом сообщает RT со ссылкой на копию письма на имя премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

"Прошу вас оценить возможность увеличения продолжительности оплачиваемого отпуска с 28 до 35 дней для граждан, имеющих оплаченную туристическую путёвку или оплаченную гостиницу в одной из туристических зон России", — говорится в документе.

Для этого путёвка или гостиница должны быть оплачены на срок не менее десяти дней. Хамзаев отметил, что ежегодно на зарубежные курорты на отдых отправляются миллионы граждан России. Тем самым они спонсируют иностранную туристическую отрасль на десятки миллиардов рублей. Эти деньги вполне могли бы оставаться внутри страны, заключил он.

Напомним, что 18 марта продажа туров по России, за которые государство вернёт 20% от стоимости, возобновилась. Возвратить можно будет не больше 20 тысяч рублей с поездки. Минимальная её продолжительность в рамках акции составляет две ночи. В проекте участвуют все регионы России.

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