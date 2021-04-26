На Сахалин прибыл новый паром для сообщения с Курилами

Новое грузопассажирское судно проекта PV22 "Адмирал Невельской" прибыло в порт Корсаков на юге Сахалина. Это один из двух паромов, построенных для курсирования между Сахалинской областью и Курилами.

Паром шёл ровно два месяца и преодолел десять с половиной тысяч морских миль. Он будет выполнять рейс по маршруту Корсаков – Кунашир – Шикотан – Итуруп – Корсаков два раза в неделю и предназначен для перевозки 146 пассажиров. Второй паром для сообщения с Курилами — "Павел Леонов" — уже завершил ходовые испытания.