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На Сахалин прибыл новый паром для сообщения с Курилами

Судно было в пути два месяца и преодолело свыше 10 с половиной тысяч морских миль.

26 апреля 2021, 04:41

На Сахалин прибыл новый паром для сообщения с Курилами. Видео © Telegram-канал губернатора Сахалинской области

Новое грузопассажирское судно проекта PV22 "Адмирал Невельской" прибыло в порт Корсаков на юге Сахалина. Это один из двух паромов, построенных для курсирования между Сахалинской областью и Курилами.

"Теплоход "Адмирал Невельской" прибыл в порт Корсакова", — сообщается в официальном телеграм-канале губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко.

Паром шёл ровно два месяца и преодолел десять с половиной тысяч морских миль. Он будет выполнять рейс по маршруту Корсаков – Кунашир – Шикотан – Итуруп – Корсаков два раза в неделю и предназначен для перевозки 146 пассажиров. Второй паром для сообщения с Курилами — "Павел Леонов" — уже завершил ходовые испытания.

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Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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