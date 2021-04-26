В Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 6,4
Эпицентр подземных толчков находился в 202 километрах от города Нукуалофа.
Фото © Pixabay
У берегов Королевства Тонга в Тихом океане зафиксировано землетрясение магнитудой 6,4. Об этом проинформировала Геологическая служба США.
Эпицентр подземных толчков находился в 202 километрах к юго-западу от города Нукуалофа. Это столица королевства, в которой проживает порядка 22,4 тысячи человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 234 километра. О жертвах и разрушениях, а также об угрозе цунами не сообщается.
Ранее Лайф писал о том, что жители Приангарья ощутили афтершоки от землетрясения в Монголии.
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