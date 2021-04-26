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В Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 6,4

Эпицентр подземных толчков находился в 202 километрах от города Нукуалофа.

26 апреля 2021, 04:21
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

У берегов Королевства Тонга в Тихом океане зафиксировано землетрясение магнитудой 6,4. Об этом проинформировала Геологическая служба США.

Эпицентр подземных толчков находился в 202 километрах к юго-западу от города Нукуалофа. Это столица королевства, в которой проживает порядка 22,4 тысячи человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 234 километра. О жертвах и разрушениях, а также об угрозе цунами не сообщается.

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Авторы
Юлия Коновалова

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