В Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 6,4

Эпицентр подземных толчков находился в 202 километрах к юго-западу от города Нукуалофа. Это столица королевства, в которой проживает порядка 22,4 тысячи человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 234 километра. О жертвах и разрушениях, а также об угрозе цунами не сообщается.