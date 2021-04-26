В Германии выступили за признание сделанных за рубежом прививок "Спутником V"

Премьер-министр германской федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер призвал власти Германии признать сделанные за рубежом прививки "Спутником V". Несмотря на то что российский препарат не допущен ещё европейским регулятором, он предложил также снять все ограничения с таких вакцинированных.

"Мы надеемся, что "Спутник V" будет допущен в Европе. Тогда вопрос больше не будет стоять, но до этого момента мы нуждаемся в соответствующем регулировании... Мы, как поддерживающая международные связи страна, должны признать прививки, сделанные в других государствах", — подчеркнул премьер Саксонии в интервью медиагруппе Funke.