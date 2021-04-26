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В Германии выступили за признание сделанных за рубежом прививок "Спутником V"

В ФРГ выразили надежду на то, что российская вакцина будет одобрена европейским регулятором.

26 апреля 2021, 03:54
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Премьер-министр германской федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер призвал власти Германии признать сделанные за рубежом прививки "Спутником V". Несмотря на то что российский препарат не допущен ещё европейским регулятором, он предложил также снять все ограничения с таких вакцинированных.

"Мы надеемся, что "Спутник V" будет допущен в Европе. Тогда вопрос больше не будет стоять, но до этого момента мы нуждаемся в соответствующем регулировании... Мы, как поддерживающая международные связи страна, должны признать прививки, сделанные в других государствах", — подчеркнул премьер Саксонии в интервью медиагруппе Funke.

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Также Кречмер призвал отменить ограничения для привитых граждан, если они не являются переносчиками коронавирусной инфекции.

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А в Австрии сообщили, что некоторые жители хотят вакцинироваться только российским "Спутником V". Венгрия признала вакцину самой эффективной от ковида. Земан поддержал идею закупки российской вакцины в Чехии в случае нехватки других вакцин. Тем временем в Германии сенатор сочла "фантомными" дебаты о закупках этого препарата.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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