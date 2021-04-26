Евросоюз согласился снова пускать всех туристов, но при одном условии
Сроки возобновления путешествий пока ещё зависят от эпидемиологической ситуации.
Фото © Замир Усманов / ТАСС
ЕС примет всех желающих туристов при одном условии: если они привиты от коронавируса препаратами, которые одобрены Европейским агентством по лекарственным средствам (ЕМА). Об этом председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила в интервью The New York Times.
"Все 27 стран, входящие в ЕС, будут безусловно принимать всех, кто вакцинирован препаратами, одобренными Европейским агентством лекарственных средств", — сказала она.
По её словам, сроки возобновления путешествий пока ещё зависят от эпидемиологической ситуации. Также осталось неясным, какой будет политика Евросоюза в отношении тех путешественников, которые привиты другими вакцинами. На сегодняшний день европейским регулятором одобрены для вакцинации от коронавируса четыре препарата: от Pfizer и BioNTech, от Moderna, от AstraZeneca и от Johnson & Johnson. Российская вакцина находится на рассмотрении.
Тем временем российская вакцина от ковида "Спутник V" в Венгрии признана самой эффективной от данного вируса.
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