Евросоюз согласился снова пускать всех туристов, но при одном условии

ЕС примет всех желающих туристов при одном условии: если они привиты от коронавируса препаратами, которые одобрены Европейским агентством по лекарственным средствам (ЕМА). Об этом председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила в интервью The New York Times.

"Все 27 стран, входящие в ЕС, будут безусловно принимать всех, кто вакцинирован препаратами, одобренными Европейским агентством лекарственных средств", — сказала она.

По её словам, сроки возобновления путешествий пока ещё зависят от эпидемиологической ситуации. Также осталось неясным, какой будет политика Евросоюза в отношении тех путешественников, которые привиты другими вакцинами. На сегодняшний день европейским регулятором одобрены для вакцинации от коронавируса четыре препарата: от Pfizer и BioNTech, от Moderna, от AstraZeneca и от Johnson & Johnson. Российская вакцина находится на рассмотрении.