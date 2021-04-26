"Оскар" за лучший короткометражный фильм получила лента про убийство темнокожего
Конкурентами картины были фильмы "Прощупывание", "Комната писем", "Подарок" и "Белый глаз".
Кадр из фильма "Два далёких незнакомца" / "Кинопоиск"
Премию "Оскар" в номинации "Лучший короткометражный игровой фильм" получила картина "Два далёких незнакомца", которая повествует о смерти темнокожего от рук белого полицейского. При получении награды режиссёры ленты Трэвон Фри и Мартин Десмонд Роу указали на то, что в США стражи порядка зачастую проявляют излишнюю жёсткость в отношении афроамериканцев.
Конкурентами картины были фильмы "Прощупывание" (Feeling Through, 2019), "Комната писем" (The Letter Room, 2020), "Подарок" (The Present, 2020) и "Белый глаз" (White Eye, 2019).
Лента "Ма Рейни: мать блюза" (Ma Rainey's Black Bottom, 2020) удостоена награды за лучший грим и причёски, а также лучшие костюмы. Фильм "Довод" (Tenet, 2020) получил "Оскар" за лучшие визуальные эффекты, а "Манк" Дэвида Финчера — статуэтку за работу художника-постановщика.
Ранее сообщалось, что датская драма "Ещё по одной" (Druk, 2020) получила премию "Оскар" в номинации "Лучший иностранный художественный фильм". Статуэтку в категории "Лучший актёр второго плана" забрал Дэниел Калуя. Хлоя Чжао получила "Оскар" как лучший режиссёр за "Землю кочевников"
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