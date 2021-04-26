"Оскар" за лучший короткометражный фильм получила лента про убийство темнокожего

Премию "Оскар" в номинации "Лучший короткометражный игровой фильм" получила картина "Два далёких незнакомца", которая повествует о смерти темнокожего от рук белого полицейского. При получении награды режиссёры ленты Трэвон Фри и Мартин Десмонд Роу указали на то, что в США стражи порядка зачастую проявляют излишнюю жёсткость в отношении афроамериканцев.