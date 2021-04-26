Хлоя Чжао получила "Оскар" как лучший режиссёр за "Землю кочевников"
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Хлоя Чжао. Фото © EPA / Chris Pizzello / POOL / ТАСС
Хлоя Чжао получила "Оскар" в категории "Лучший режиссёр" за фильм "Земля кочевников" (Nomadland, 2020). Об этом было объявлено в ходе 93-й церемонии вручения наград Американской академии киноискусств.
Хлоя Чжао стала второй премированной женщиной-режиссёром и первой женщиной азиатского происхождения за всю историю премии "Оскар".
Конкурентами Чжао были Эмиральд Феннел ("Девушка, подающая надежды", 2020), Ли Айзек Чун ("Минари", 2020), Дэвид Финчер ("Манк", 2020) и Томас Винтерберг ("Ещё по одной", 2020).
Ранее сообщалось, что датская драма "Ещё по одной" (Druk, 2020) получила премию "Оскар" в номинации "Лучший иностранный художественный фильм". Статуэтку в категории "Лучший актёр второго плана" забрал Дэниел Калуя.
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