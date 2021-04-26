Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Хлоя Чжао получила "Оскар" как лучший режиссёр за "Землю кочевников"

Лента повествует о 60-летней Ферн, которая, потеряв работу, отправляется в путешествие по США в поисках сезонного заработка.

26 апреля 2021, 01:15
<p>Хлоя Чжао. Фото © EPA / Chris Pizzello / POOL / ТАСС</p>

Хлоя Чжао. Фото © EPA / Chris Pizzello / POOL / ТАСС

Хлоя Чжао получила "Оскар" в категории "Лучший режиссёр" за фильм "Земля кочевников" (Nomadland, 2020). Об этом было объявлено в ходе 93-й церемонии вручения наград Американской академии киноискусств.

Хлоя Чжао стала второй премированной женщиной-режиссёром и первой женщиной азиатского происхождения за всю историю премии "Оскар".

Конкурентами Чжао были Эмиральд Феннел ("Девушка, подающая надежды", 2020), Ли Айзек Чун ("Минари", 2020), Дэвид Финчер ("Манк", 2020) и Томас Винтерберг ("Ещё по одной", 2020).

Первые гости появились на красной дорожке премии "Оскар" в Лос-Анджелесе — фото

Первые гости появились на красной дорожке премии "Оскар" в Лос-Анджелесе — фото

Ранее сообщалось, что датская драма "Ещё по одной" (Druk, 2020) получила премию "Оскар" в номинации "Лучший иностранный художественный фильм". Статуэтку в категории "Лучший актёр второго плана" забрал Дэниел Калуя.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1