Хлоя Чжао получила "Оскар" как лучший режиссёр за "Землю кочевников"

Хлоя Чжао получила "Оскар" в категории "Лучший режиссёр" за фильм "Земля кочевников" (Nomadland, 2020). Об этом было объявлено в ходе 93-й церемонии вручения наград Американской академии киноискусств.

Хлоя Чжао стала второй премированной женщиной-режиссёром и первой женщиной азиатского происхождения за всю историю премии "Оскар".

Конкурентами Чжао были Эмиральд Феннел ("Девушка, подающая надежды", 2020), Ли Айзек Чун ("Минари", 2020), Дэвид Финчер ("Манк", 2020) и Томас Винтерберг ("Ещё по одной", 2020).

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