Эмиральд Феннел удостоена "Оскара" за лучший оригинальный сценарий

"Оскар" в номинации "За лучший оригинальный сценарий" достался 35-летней британской актрисе и режиссёру Эмиральд Феннел за кинокартину "Девушка, подающая надежды".

В центре сюжета картины — американка Кассандра, которая не может простить мужчинам смерть лучшей подруги и пытается за неё отомстить. Главную роль исполнила Кэри Маллиган. Эмиральд Феннел стала первой женщиной, номинированной на "Оскар" за режиссёрский дебют. Она также выступила одним из продюсеров фильма.

В этой категории на "Оскар" также претендовали Аарон Соркин ("Суд над чикагской семёркой"), Ли Айзек Чун ("Минари"), а также сценаристы фильмов "Иуда и чёрный мессия" и "Звук металла".

Ранее Лайф писал о том, что драма "Ещё по одной" получила "Оскар" как лучший иностранный фильм.

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