Драма "Ещё по одной" получила "Оскар" как лучший иностранный фильм

Датская драма "Ещё по одной" (Druk, 2020) получила премию "Оскар" в номинации "Лучший иностранный художественный фильм". Об этом было объявлено на 93-й церемонии вручения наград Американской академии киноискусств, трансляцию которой ведёт телеканал ABC.

Фильм режиссёра Томаса Винтенберга повествует о четвёрке друзей, которые договариваются между собой на эксперимент: ежедневно пить алкоголь и вести наблюдения за изменениями в своей жизни. Таким образом они решили проверить научную теорию о том, что человеку не хватает лишь немного спиртного каждый день для полного счастья и благополучия.

А в Москве ранее состоялась церемония вручения национальной кинопремии "Ника". Статуэтку за лучшие сценарии забрали фильмы "Глубже!" за 2020 год и "Текст" за 2019 год. Лучшими неигровыми фильмами признаны "Котлован" (2020) и "Хуциев. Мотор идёт!" (2019). Лучшими анимационными фильмами стали "Мелодия струнного дерева" (2020) и "Он не может жить без космоса" (2019). Победили в номинации "Открытие года" режиссёр и сценарист "Китобоя" Филипп Юрьев (2020) и сценарист фильма "Мальчик русский" Александр Золотухин (2019).

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