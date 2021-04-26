В США рассказали о всеохватывающем страхе из-за превосходства СССР
Америка сильно отстала от Советского Союза после запуска первого в мире искусственного спутника Земли "Спутник-1".
Фото © ТАСС / Кузьмин Валентин
После запуска первого в мире искусственного спутника Земли "Спутник-1" 4 октября 1957 года США испытали страх из-за превосходства СССР. Об этом в блоге Sandboxx рассказал автор статей на сайте Popular Mechanics Алекс Холлингс, ветеран Корпуса американской морской пехоты.
"Этот всеохватывающий страх перед тем, что коммунисты выигрывают не только с точки зрения гаек и болтов, но и с точки зрения сердец и умов", — пишет Холлингс.
Автор статьи отметил, что США сильно отстали от СССР после запуска "Спутника-1", к тому же впоследствии Советскому Союзу удалось впервые отправить в космос животных, запустить космический аппарат, ставший первым искусственным спутником Солнца, и достичь поверхности Луны. США пытались компенсировать преимущества СССР, например вложениями в оборону и другими подобными программами.
Однако ситуация изменилась, когда Центральное разведывательное управление США получило данные, касающиеся советского космического аппарата "Луник", они помогли Вашингтону "планировать свои усилия" и узнать о потенциале СССР, считает Холлингс.
Ранее в США раскрыли, как НАТО чуть не развязало ядерную войну с СССР в 80-х годах.
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