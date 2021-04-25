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Категорий: 18

60 рублей за доллар: экономисты оценили вероятность укрепления российской валюты

На стабилизацию роста рубля влияет множество факторов, в том числе цены на нефть и коронавирусная инфекция.

25 апреля 2021, 23:26
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Экономисты оценили вероятность укрепления российской валюты до показателя в 60 рублей за доллар. Об этом побеседовали с "Вечерней Москвой" ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов и проректор РАНХиГС, директор Института финансов и устойчивого развития Андрей Марголин.

Как заявил Колганов, курс рубля находится под действием множества факторов. Сейчас рано говорить о стабильном росте национальной валюты.

"Думаю, где-то в пределах полугода — это ближайшая перспектива — нам не стоит ожидать 60 рублей за доллар", — сказал экономист.

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Марголин сообщил, что цена на нефть будет меняться "достаточно благоприятно" для России. Это повлияет на упрочнение российской валюты. Специалист уточнил, что многое зависит и от того, будет ли новая волна ковида. Несмотря на то что на рынках страшная нестабильность и прогнозы могут быть разными, "нельзя считать, что мы живём в рамках пессимистичного прогноза", заключил директор Института финансов.

Ранее Лайф писал о том, что россиянам рассказали, когда доллар будет стоить 100 рублей.

Авторы
Юлия Коновалова

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