60 рублей за доллар: экономисты оценили вероятность укрепления российской валюты
На стабилизацию роста рубля влияет множество факторов, в том числе цены на нефть и коронавирусная инфекция.
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Экономисты оценили вероятность укрепления российской валюты до показателя в 60 рублей за доллар. Об этом побеседовали с "Вечерней Москвой" ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов и проректор РАНХиГС, директор Института финансов и устойчивого развития Андрей Марголин.
Как заявил Колганов, курс рубля находится под действием множества факторов. Сейчас рано говорить о стабильном росте национальной валюты.
"Думаю, где-то в пределах полугода — это ближайшая перспектива — нам не стоит ожидать 60 рублей за доллар", — сказал экономист.
Марголин сообщил, что цена на нефть будет меняться "достаточно благоприятно" для России. Это повлияет на упрочнение российской валюты. Специалист уточнил, что многое зависит и от того, будет ли новая волна ковида. Несмотря на то что на рынках страшная нестабильность и прогнозы могут быть разными, "нельзя считать, что мы живём в рамках пессимистичного прогноза", заключил директор Института финансов.
Ранее Лайф писал о том, что россиянам рассказали, когда доллар будет стоить 100 рублей.
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