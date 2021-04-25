ВКС России успешно испытали новую противоракету системы ПРО
Пуск проходил в Республике Казахстан на полигоне Сары-Шаган.
Фото © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ
Воздушно-космические силы (ВКС) РФ выполнили успешный испытательный пуск новой противоракеты системы ПРО на полигоне Сары-Шаган в Казахстане. Об этом сообщили журналистам в Минобороны России.
"На полигоне Сары-Шаган (Республика Казахстан) боевым расчётом войск противовоздушной и противоракетной обороны ВКС успешно проведён очередной испытательный пуск новой ракеты российской системы противоракетной обороны", — проинформировали в военном ведомстве.
Как уточнил командир соединения противоракетной обороны ВКС генерал-майор Сергей Грабчук, после серии испытаний новая противоракетная система "достоверно" подтвердила заложенные характеристики. В свою очередь, боевые расчёты успешно справились с задачей, поразив условную цель с заданной точностью.
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