Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

ВКС России успешно испытали новую противоракету системы ПРО

Пуск проходил в Республике Казахстан на полигоне Сары-Шаган.

25 апреля 2021, 22:58
<p>Фото © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ</p>

Фото © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Воздушно-космические силы (ВКС) РФ выполнили успешный испытательный пуск новой противоракеты системы ПРО на полигоне Сары-Шаган в Казахстане. Об этом сообщили журналистам в Минобороны России.

"На полигоне Сары-Шаган (Республика Казахстан) боевым расчётом войск противовоздушной и противоракетной обороны ВКС успешно проведён очередной испытательный пуск новой ракеты российской системы противоракетной обороны", — проинформировали в военном ведомстве.

Путин рассказал, когда укомплектованный ракетами "Сармат" полк поступит в войска

Путин рассказал, когда укомплектованный ракетами "Сармат" полк поступит в войска

Как уточнил командир соединения противоракетной обороны ВКС генерал-майор Сергей Грабчук, после серии испытаний новая противоракетная система "достоверно" подтвердила заложенные характеристики. В свою очередь, боевые расчёты успешно справились с задачей, поразив условную цель с заданной точностью.

Ранее Лайф писал о том, что ракеты "Циркон" выведут ВМФ РФ на новый уровень.

Авторы
Юлия Коновалова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Отставание или прорыв? Каким будет наследник "Белого лебедя" Ту-160

17 января, 12:00

Ракета "Союз-2.1б" с британскими спутниками стартовала с Восточного — видео

сегодня в 22:42

США из-за РФ подняли в воздух свой "сверхсекретный" самолёт-разведчик

сегодня в 19:15

"Чехии это не помогло": В Праге осудили Земана за отклонение от "русской версии" взрыва во Врбетице

сегодня в 23:42

60 рублей за доллар: экономисты оценили вероятность укрепления российской валюты

сегодня в 23:26

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1