"Дорогие товарищи!" Кончаловского забрали главные награды премии "Ника"

Лучшим игровым фильмом 2020 года по версии национальной премии "Ника" стала картина "Дорогие товарищи!" режиссёра Андрея Кончаловского. Фильм также удостоен награды за лучшую режиссуру.

На награду в этой номинации также претендовали фильмы "Блокадный дневник" Андрея Зайцева, "Доктор Лиза" Оксаны Карас, "Китобой" Филиппа Юрьева и "Пугало" Дмитрия Давыдова. Молодые коллеги Зайцев и Давыдов также уступили, по мнению жюри, мэтру и в режиссуре.

"Я очень рад, что, я надеюсь, молодые режиссёры приходят без того, что я должен освободить своё место на земле, у них свой стиль, который отличается от голливудского языка. И я рад, что у нас есть такие молодые люди, которым я с удовольствием уступаю дорогу", — сказал Кончаловский, получая награду.

Фильм "Дорогие товарищи!" рассказывает о расстреле мирной демонстрации в Новочеркасске в 1962 году, засекреченном в советское время. В картине сыграла актриса Юлия Высоцкая, которая получила "Нику" за лучшую женскую роль.

Ранее сообщалось, что премию "Ника" за лучшие сценарии получили фильмы "Глубже!" за 2020 год и "Текст" — за 2019 год. Лучшими неигровыми фильмами признаны "Котлован" (2020) и "Хуциев. Мотор идёт!" (2019). Лучшими анимационными фильмами стали "Мелодия струнного дерева" (2020) и "Он не может жить без космоса" (2019). Победили в номинации "Открытие года" режиссёр и сценарист "Китобоя" Филипп Юрьев (2020) и сценарист фильма "Мальчик русский" Александр Золотухин (2019).

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