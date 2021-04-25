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"Дорогие товарищи!" Кончаловского забрали главные награды премии "Ника"

Чёрно-белая драма о советском периоде удостоилась статуэток в номинациях "Лучший фильм" и "Лучшая режиссура".

25 апреля 2021, 22:54
<p>Фото © ТАСС</p>

Фото © ТАСС

Лучшим игровым фильмом 2020 года по версии национальной премии "Ника" стала картина "Дорогие товарищи!" режиссёра Андрея Кончаловского. Фильм также удостоен награды за лучшую режиссуру.

На награду в этой номинации также претендовали фильмы "Блокадный дневник" Андрея Зайцева, "Доктор Лиза" Оксаны Карас, "Китобой" Филиппа Юрьева и "Пугало" Дмитрия Давыдова. Молодые коллеги Зайцев и Давыдов также уступили, по мнению жюри, мэтру и в режиссуре.

Названы лучшие актрисы и актёры по версии премии "Ника"

Названы лучшие актрисы и актёры по версии премии "Ника"

"Я очень рад, что, я надеюсь, молодые режиссёры приходят без того, что я должен освободить своё место на земле, у них свой стиль, который отличается от голливудского языка. И я рад, что у нас есть такие молодые люди, которым я с удовольствием уступаю дорогу", — сказал Кончаловский, получая награду.

Фильм "Дорогие товарищи!" рассказывает о расстреле мирной демонстрации в Новочеркасске в 1962 году, засекреченном в советское время. В картине сыграла актриса Юлия Высоцкая, которая получила "Нику" за лучшую женскую роль.

Премию "Ника" за лучший фильм 2019 года получила драма "Француз"

Премию "Ника" за лучший фильм 2019 года получила драма "Француз"

Ранее сообщалось, что премию "Ника" за лучшие сценарии получили фильмы "Глубже!" за 2020 год и "Текст" — за 2019 год. Лучшими неигровыми фильмами признаны "Котлован" (2020) и "Хуциев. Мотор идёт!" (2019). Лучшими анимационными фильмами стали "Мелодия струнного дерева" (2020) и "Он не может жить без космоса" (2019). Победили в номинации "Открытие года" режиссёр и сценарист "Китобоя" Филипп Юрьев (2020) и сценарист фильма "Мальчик русский" Александр Золотухин (2019).

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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