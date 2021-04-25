Названы лучшие актрисы и актёры по версии премии "Ника"
Призы были вручены за лучшие женские и мужские роли в 2019 и 2020 годах.
Актриса Виктория Мирошниченко. Фото © Гавриил Григоров / ТАСС
Лучшими актрисами и актёрами по версии национальной кинематографической премии "Ника" стали Юлия Высоцкая, Чулпан Хаматова, Самал Еслямова, Виктория Мирошниченко, Леонид Ярмольник и Александр Паль.
Приз за лучшую женскую роль в 2019 году разделили Еслямова за фильм "Айка" и Мирошниченко за "Дылду". За 2020 год заветных статуэток Высоцкая удостоилась за роль в ленте "Дорогие товарищи!", а Чулпан Хаматова — за фильм "Доктор Лиза".
Приз за лучшую мужскую роль 2019 года Ярмольнику достался за роль в фильме "Одесса". Паля признали лучшим актёром 2020 года за ленту "Глубже!".
Ранее сообщалось, что чёрно-белая драма "Француз" режиссёра Андрея Смирнова получила премию "Ника" за лучший фильм 2019 года.
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