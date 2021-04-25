В Москве лихач на "мерседесе" "прыгнул" в подземный переход и встал на дыбы. Видео © LIFE

В Москве на Варшавском шоссе напротив дома 58 лихач на "мерседесе" не справился с управлением и "прыгнул" в подземный переход. После этого автомобиль буквально встал на дыбы.

"Мерседес" приземлился на ступени перехода и повис на парапете. В результате аварии травмы получил водитель, ему была оказана помощь на месте. Его железного коня уже достали из западни с помощью крана. Автомобилю и переходу изрядно досталось.

Ранее Лайф писал, что в результате другой аварии погибла семейная пара. Ещё один человек попал в больницу с травмой головы. Виновником смертельного ДТП в Хабаровске оказался родственник экс-губернатора Фургала.

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