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В Москве лихач на "мерседесе" "прыгнул" в подземный переход и встал на дыбы — видео

Нарушитель остался жив, однако его железному коню изрядно досталось.

25 апреля 2021, 21:44

В Москве лихач на "мерседесе" "прыгнул" в подземный переход и встал на дыбы. Видео © LIFE

В Москве на Варшавском шоссе напротив дома 58 лихач на "мерседесе" не справился с управлением и "прыгнул" в подземный переход. После этого автомобиль буквально встал на дыбы.

"Мерседес" приземлился на ступени перехода и повис на парапете. В результате аварии травмы получил водитель, ему была оказана помощь на месте. Его железного коня уже достали из западни с помощью крана. Автомобилю и переходу изрядно досталось.

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СМИ: Виновником смертельного ДТП в Хабаровске оказался родственник экс-губернатора Фургала

Ранее Лайф писал, что в результате другой аварии погибла семейная пара. Ещё один человек попал в больницу с травмой головы. Виновником смертельного ДТП в Хабаровске оказался родственник экс-губернатора Фургала.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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