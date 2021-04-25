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СМИ: Виновником смертельного ДТП в Хабаровске оказался родственник экс-губернатора Фургала

В результате аварии погибла семейная пара. Ещё один человек попал в больницу с травмой головы.

25 апреля 2021, 13:14
<p>Фото © УГИБДД УМВД России по Хабаровскому краю</p>

Фото © УГИБДД УМВД России по Хабаровскому краю

За рулём "Лэнд Крузера", устроившего смертельное ДТП в Хабаровске сегодня утром, по предварительным данным, был бизнесмен, родственник экс-губернатора края Сергея Фургала Виктор Малафеев. Об этом сообщает Пятый канал.

По данным СМИ, предприниматель занимал руководящую должность в компании, которая сдавала в аренду различную технику. После судебного иска на полмиллиарда рублей фирма начала процесс банкротства. Кроме того, по некоторым данным, компания управляла активами бывшего главы региона Фургала, который сейчас находится в СИЗО. Также телеканал сообщает, что предприниматель приходится дальним родственником экс-губернатору — его брат Вячеслав женат на приёмной дочери Фургала Екатерине.

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Напомним, жуткое ДТП произошло в Хабаровске около 6:40 утра по местному времени (23:40 мск). Автомобиль Toyota Land Cruiser на огромной скорости столкнулся с Renault Kaptur на перекрёстке. От удара семейная пара, находившаяся в машине, погибла на месте. После столкновения водитель "крузака" врезался в ещё одну машину и протаранил припаркованные автомобили. Экспресс-тест показал наличие алкоголя в организме виновника ДТП, однако тот с результатом тестирования не согласился.

Появилось видео смертельного ДТП с пятью машинами в Хабаровске

Появилось видео смертельного ДТП с пятью машинами в Хабаровске

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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