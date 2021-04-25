"Сочи" в матче с двумя удалениями обыграл "Уфу", забив в добавленное время
Благодаря этому результату южане продолжают вести борьбу за попадание в еврокубки.
Фото © Vk / Футбольный клуб "Сочи"
Футбольный клуб "Сочи" одержал важнейшую победу в матче 27-го тура РПЛ, обыграв на выезде "Уфу" со счётом 3:2. Стоит отметить, что по ходу матча команда Владимира Федотова вела 2:0, однако упустила это преимущество.
С самого начала матча южане взяли игру под контроль и забили два мяча в первые 15 минут. Сначала отличился молодой Данила Прохин, а через шесть минут Антон Заболотный удвоил преимущество. Однако ответ хозяев не заставил себя долго ждать: Вячеслав Кротов сумел пробить Николая Заболотного. В конце первой половины встречи гости остались в меньшинстве, после второй жёлтой Ибрагиму Цаллагову.
Догнать "Сочи" команда Андрея Стукалова смогла в середине второго тайма, благодаря точному удару Тимура Жамалетдинова. Но удержать приятную ничью хозяевам не удалось. В добавленное время уфимец Йоккич заработал удаление, а Кристиан Нобоа был точен с 11-метровой отметки и принёс команде итоговую победу. Благодаря этому результату команда Владимира Федотова продолжает вести борьбу за еврокубки.
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