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"Сочи" в матче с двумя удалениями обыграл "Уфу", забив в добавленное время

Благодаря этому результату южане продолжают вести борьбу за попадание в еврокубки.

25 апреля 2021, 13:01
<p>Фото © Vk / <a href="https://vk.com/pfcsochi?z=photo-167184904_457304191/wall-167184904_91899" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Футбольный клуб "Сочи"</a></p>

Фото © Vk / Футбольный клуб "Сочи"

Футбольный клуб "Сочи" одержал важнейшую победу в матче 27-го тура РПЛ, обыграв на выезде "Уфу" со счётом 3:2. Стоит отметить, что по ходу матча команда Владимира Федотова вела 2:0, однако упустила это преимущество.

С самого начала матча южане взяли игру под контроль и забили два мяча в первые 15 минут. Сначала отличился молодой Данила Прохин, а через шесть минут Антон Заболотный удвоил преимущество. Однако ответ хозяев не заставил себя долго ждать: Вячеслав Кротов сумел пробить Николая Заболотного. В конце первой половины встречи гости остались в меньшинстве, после второй жёлтой Ибрагиму Цаллагову.

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Догнать "Сочи" команда Андрея Стукалова смогла в середине второго тайма, благодаря точному удару Тимура Жамалетдинова. Но удержать приятную ничью хозяевам не удалось. В добавленное время уфимец Йоккич заработал удаление, а Кристиан Нобоа был точен с 11-метровой отметки и принёс команде итоговую победу. Благодаря этому результату команда Владимира Федотова продолжает вести борьбу за еврокубки.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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