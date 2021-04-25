"Сочи" в матче с двумя удалениями обыграл "Уфу", забив в добавленное время

Футбольный клуб "Сочи" одержал важнейшую победу в матче 27-го тура РПЛ, обыграв на выезде "Уфу" со счётом 3:2. Стоит отметить, что по ходу матча команда Владимира Федотова вела 2:0, однако упустила это преимущество.

С самого начала матча южане взяли игру под контроль и забили два мяча в первые 15 минут. Сначала отличился молодой Данила Прохин, а через шесть минут Антон Заболотный удвоил преимущество. Однако ответ хозяев не заставил себя долго ждать: Вячеслав Кротов сумел пробить Николая Заболотного. В конце первой половины встречи гости остались в меньшинстве, после второй жёлтой Ибрагиму Цаллагову.