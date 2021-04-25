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МВД не подтвердило факт массовой драки между фанатами "Спартака" и ЦСКА в Москве

Заявлений в правоохранительные органы не поступало, серьёзных правонарушений не зафиксировано.

25 апреля 2021, 10:39
<p>Фото © ТАСС / Сергей Бобылев</p>

Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

СМИ сообщили, что ночью 25 апреля в Нижегородском районе Москвы произошла драка, в которой поучаствовало около 150 фанатов "Спартака" и ЦСКА. Однако эта информация не соответствует действительности. Об этом на своём сайте сообщило ГУ МВД РФ по Москве.

"Информация, размещённая на некоторых интернет-ресурсах и в ряде СМИ о якобы имевшей место драке на юго-востоке Москвы не соответствует действительности. Заявлений и телефонограмм из медицинских учреждений о получении телесных повреждений в Орехово-Зуевском проезде от граждан не поступало, серьёзных правонарушений в Нижегородском районе столицы не зафиксировано", — говорится в сообщении.

Напомним, 25 апреля состоится дерби между "Спартаком" и ЦСКА. Игра начнётся в 16:30 на стадионе "Открытие-арена". Красно-белые идут в таблице третьими с 47 очками, а красно-синие занимают пятую строчку, имея в активе 46 очков. Командам осталось провести до конца чемпионата четыре игры.

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Ранее Лайф писал о драке между фанатами на матче "Спартак" – "Зенит". Это не было бы так странно, но игра должна была происходить при пустых трибунах.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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