Семь голов за матч: "Локомотив" без Гильерме обыграл "Тамбов"

Московский "Локомотив" обыграл "Тамбов" со счётом 5:2 в матче 27-го тура Российской премьер-лиги. Лидер красно-зелёных Гжегож Крыховяк оформил дубль, а также по голу забили Фёдор Смолов, Мацей Рыбус и Мурило.

У тамбовчан отличились Азер Алиев и Денис Кайков. У команды Сергея Первушина был ещё шанс забить с пенальти, но Юрий Бавин не реализовал 11-метровый удар.

Теперь подопечные Николича отстают от "Зенита", который лидирует в турнирной таблице (58), на шесть очков.

В параллельном матче "Динамо" дома проиграло "Химкам" — 0:1. Автором единственного мяча стал Максим Глушенков.

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