Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Семь голов за матч: "Локомотив" без Гильерме обыграл "Тамбов"

В параллельном матче "Химки" победили московское "Динамо".

24 апреля 2021, 18:11

Фото © ФК "Локомотив"

Московский "Локомотив" обыграл "Тамбов" со счётом 5:2 в матче 27-го тура Российской премьер-лиги. Лидер красно-зелёных Гжегож Крыховяк оформил дубль, а также по голу забили Фёдор Смолов, Мацей Рыбус и Мурило.

У тамбовчан отличились Азер Алиев и Денис Кайков. У команды Сергея Первушина был ещё шанс забить с пенальти, но Юрий Бавин не реализовал 11-метровый удар.

Теперь подопечные Николича отстают от "Зенита", который лидирует в турнирной таблице (58), на шесть очков.

В параллельном матче "Динамо" дома проиграло "Химкам" — 0:1. Автором единственного мяча стал Максим Глушенков.

Авторы
Кира Громова
Кира Громова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1