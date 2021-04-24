Семь голов за матч: "Локомотив" без Гильерме обыграл "Тамбов"
В параллельном матче "Химки" победили московское "Динамо".
Фото © ФК "Локомотив"
Московский "Локомотив" обыграл "Тамбов" со счётом 5:2 в матче 27-го тура Российской премьер-лиги. Лидер красно-зелёных Гжегож Крыховяк оформил дубль, а также по голу забили Фёдор Смолов, Мацей Рыбус и Мурило.
У тамбовчан отличились Азер Алиев и Денис Кайков. У команды Сергея Первушина был ещё шанс забить с пенальти, но Юрий Бавин не реализовал 11-метровый удар.
Теперь подопечные Николича отстают от "Зенита", который лидирует в турнирной таблице (58), на шесть очков.
В параллельном матче "Динамо" дома проиграло "Химкам" — 0:1. Автором единственного мяча стал Максим Глушенков.
Выбор редакции
"Авангард" в овертайме вырвал победу у ЦСКА и сравнял счёт в финальной серии Кубка Гагарина
"Локомотив" разгромил ЦСКА и вышел в финал Кубка России
Ещё один шаг к чемпионству: "Зенит" дома вынес "Ротор"
Российский теннисист Карацев сенсационно обыграл Джоковича и вышел в финал турнира в Белграде
"Раба" китайской "Фабрики звёзд" Лелуша скоро отпустят домой в Россию — видео
Комментариев: 0