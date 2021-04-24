"Авангард" в овертайме вырвал победу у ЦСКА и сравнял счёт в финальной серии Кубка Гагарина
Омичи после первого периода уступали в две шайбы, но сумели догнать и дожать армейцев.
Фото © КХЛ
Омский "Авангард" на "Балашиха-арене" в четвёртом финальном матче Кубка Гагарина одержал волевую победу над столичным ЦСКА (4:3 ОТ) и восстановил равновесие в серии — 2-2.
Счёт на десятой минуте встречи открыл нападающий ЦСКА Антон Слепышев. Спустя три минуты Максим Мамин с передачи Павла Карнаухова удвоил преимущество армейцев.
"Авангард" вернулся в игру, дважды реализовав большинство. Сначала форвард Корбан Найт на старте второго периода наказал армейца Андрея Локтионова за удар клюшкой.
А в начале третьей двадцатиминутки Клим Костин с партнёрами здорово разыграли удаление Егора Рыкова — 2:2.
На достигнутом омичи не остановились и забили в третий раз: за четыре минуты до конца третьего периода Корбан Найт выиграл вбрасывание в зоне гостей и откинул шайбу на Дамира Шарипзянова, который мощнейшим броском отправил снаряд в девятку армейских ворот — 3:2!
Казалось, уже никто не сможет помешать "Авангарду" добыть вторую победу в серии, но планы хозяев разрушил защитник ЦСКА Мэт Робинсон, вогнавший шайбу в ворота "ястребов" с финальной сиреной.
Развязка наступила на пятой минуте первого овертайма: армейцы получили возможность поиграть в большинстве (Клим Костин за толчок соперника клюшкой присел на две минуты), но пропустили быструю контратаку "ястребов", которую точным выстрелом завершил нападающий Павел Дедунов.
4:3 — "Авангард" одерживает вторую победу над армейцами и сравнивает счёт в финальной серии — 2-2.
Пятый матч соперники сыграют 26 апреля в Москве, после чего вернутся в Балашиху на шестую игру.
КХЛ. Кубок Гагарина. Финал. Четвёртый матч
"Авангард" — ЦСКА — 4:3 ОТ (0:2; 1:0; 2:1; 1:0), в серии — 2-2
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