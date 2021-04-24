Ещё один шаг к чемпионству: "Зенит" дома вынес "Ротор"

"Зенит" разгромил "Ротор" со счётом 6:0 в матче 27-го тура Российской премьер-лиги. В этой встрече отличились Малком, Андрей Мостовой, Артём Дзюба, Александр Ерохин, также автогол у Соломона Кверквелии.

При этом сине-бело-голубые не могли забить первые 45 минут.

"Зенит" продолжает лидировать в турнирной таблице с 58 очками, у ближайшего преследователя — московского "Локомотива" — 49 очков. Правда, свой матч железнодорожники в этом туре ещё не провели.

Ранее "Урал" и "Ахмат" сыграли вничью (1:1).

РПЛ. 27-й тур "Зенит" — "Ротор" — 6:0

Авторы