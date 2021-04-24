Ещё один шаг к чемпионству: "Зенит" дома вынес "Ротор"
Шесть безответных голов забили подопечные Сергея Семака в ворота волгоградской команды.
Фото © ФК "Зенит"
"Зенит" разгромил "Ротор" со счётом 6:0 в матче 27-го тура Российской премьер-лиги. В этой встрече отличились Малком, Андрей Мостовой, Артём Дзюба, Александр Ерохин, также автогол у Соломона Кверквелии.
При этом сине-бело-голубые не могли забить первые 45 минут.
"Зенит" продолжает лидировать в турнирной таблице с 58 очками, у ближайшего преследователя — московского "Локомотива" — 49 очков. Правда, свой матч железнодорожники в этом туре ещё не провели.
Ранее "Урал" и "Ахмат" сыграли вничью (1:1).
РПЛ. 27-й тур
"Зенит" — "Ротор" — 6:0
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