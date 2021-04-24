Дубль Капризова помог "Миннесоте" расправиться с "Лос-Анджелесом"
"Дикари" продлили свою беспроигрышную серию до шести матчей.
Фото © Twitter Minnesota Wild
Российский нападающий "Миннесоты Уайлд" Кирилл Капризов в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) забросил две шайбы в ворота "Лос-Анджелес Кингз" и помог "дикарям" одержать победу со счётом 4:2.
Первый гол россиянин создал в середине первого периода, добыв для своей команды минимальное преимущество.
Kirill Kaprizov with a gorgeous move and even better finish to open the scoring for the Wild!#mnwild pic.twitter.com/DIA4Rnaeoj— Hockey Daily 365 (@HockeyDaily365) April 24, 2021
Второе взятие ворот Капризов отпраздновал во второй двадцатиминутке, когда счёт на табло был ничейным (1-1), а "Миннесота" имела на площадке на одного игрока больше.
Kirill Kaprizov again! Second of the night for Kaprizov, Wild re-take the lead on the power play!#mnwild pic.twitter.com/Ws5N0B9sxr— Hockey Daily 365 (@HockeyDaily365) April 24, 2021
Эти голы стали для форварда 20-м и 21-м в его первом сезоне в НХЛ. Всего за 46 игр регулярного чемпионата Капризов набрал 40 очков, приплюсовав к своим заброшенным шайбам 19 результативных передач.
Помогли русскому нападающему в этот вечер его партнёры по команде Нико Штурм и Юэль Эрикссон, оформившие по голу в игре. Из "королей" отличились Тревор Мур с Анже Копитаром.
"Миннесота" одержала шестую подряд победу в чемпионате. Следующий матч регулярки "дикари" проведут 25 апреля в гостях против "Сан-Хосе Шаркс". "Кингз" в этот же вечер дома примет "Аризону".
Регулярный чемпионат НХЛ
- "Лос-Анджелес" — "Миннесота" — 2:4 (1:1; 0:1; 1:2)
- "Баффало" — "Бостон" — 6:4 (1:1; 2:0; 3:3)
- "Рейнджерс" — "Филадельфия" — 4:1 (2:1; 0:0; 2:0)
- "Чикаго" — "Нэшвилл" — 1:3 (0:0; 0:2; 1:1)
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