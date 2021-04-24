"Дети остаются с Аланой": Адвокат раскрыла подробности развода Павла Мамаева с женой
Модель решила расстаться с супругом после того, как уличила его в измене во время сборов в Испании.
Фото © ТАСС
Полузащитник "Ростова" Павел Мамаев после восьми лет брака развёлся с женой Аланой. Адвокат модели Валентина Перебякина раскрыла подробности процесса.
"Дети остаются с Аланой. В настоящее время они общаются и с мамой, и с папой. Всё у них хорошо. Алана и Павел расходятся тихо и спокойно. Вопрос о разделе имущества не ставился, как и относительно алиментов", — сказала юрист в беседе со Sport24.
"Дешёвый театр": Испанская любовница Мамаева обратилась к россиянам и назвала скандал вокруг неё прискорбным зрелищем
По словам адвоката, "скандальных подробностей нет, стороны разошлись спокойно и без эксцессов". Как утверждает Перебякина, развод был абсолютно обычным и несложным, без каких-то негативных последствий — попугая, как и собак, тоже не делили. Бывшие супруги остались в нормальных взаимоотношениях, заключила она.
Напомним, ранее супруга Мамаева Алана уличила его в измене во время сборов "Ростова" в Испании. После этого модель заявила о намерении расторгнуть брак.
Выбор редакции
Стала известна дата рассмотрения жалобы на приговор Кокорину и Мамаеву
"Дешёвый театр": Испанская любовница Мамаева обратилась к россиянам и назвала скандал вокруг неё прискорбным зрелищем
"Не хочу, чтобы меня запомнили лежащей на больничной койке": Теннисистка возвращается на корт после победы над раком
В Приморье завели дело после того, как соцработники оставили пенсионерку-инвалида без помощи
Push-уведомления вместо СМС: названы способы избежания хищения денег с банковской карты
Комментариев: 0