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"Дети остаются с Аланой": Адвокат раскрыла подробности развода Павла Мамаева с женой

Модель решила расстаться с супругом после того, как уличила его в измене во время сборов в Испании.

24 апреля 2021, 05:42
<p>Фото © ТАСС</p>

Фото © ТАСС

Полузащитник "Ростова" Павел Мамаев после восьми лет брака развёлся с женой Аланой. Адвокат модели Валентина Перебякина раскрыла подробности процесса.

"Дети остаются с Аланой. В настоящее время они общаются и с мамой, и с папой. Всё у них хорошо. Алана и Павел расходятся тихо и спокойно. Вопрос о разделе имущества не ставился, как и относительно алиментов", сказала юрист в беседе со Sport24.

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По словам адвоката, "скандальных подробностей нет, стороны разошлись спокойно и без эксцессов". Как утверждает Перебякина, развод был абсолютно обычным и несложным, без каких-то негативных последствий — попугая, как и собак, тоже не делили. Бывшие супруги остались в нормальных взаимоотношениях, заключила она.

Напомним, ранее супруга Мамаева Алана уличила его в измене во время сборов "Ростова" в Испании. После этого модель заявила о намерении расторгнуть брак.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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