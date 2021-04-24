Китай призвал США не путать демократию с кока-колой

Глава МИД КНР Ван И сравнил американскую трактовку демократии с кока-колой и отметил, что стране следует относиться с уважением к позиции других государств, включая Китай. Об этом он заявил в ходе видеоконференции с представителями Совета по международным отношениям США.

Он подчеркнул, что никакая сила не способна отрицать путь, выбранный другими странами, и ни одно государство не обязано подгонять свою систему под предпочтения других. Только народ вправе решить, верны ли выбранные страной система и путь, отметил Ван И. Он подчеркнул, что Китай не станет перенимать зарубежные модели, но и не требует от других стран копировать свои методы. Дипломат указал на неправильность изображения китайско-американского спора как спора "демократии и авторитаризма".

"Демократия — это не кока-кола, где США производят изначальный сироп и весь мир имеет один вкус. Если на Земле будет только одна модель и одна культура, мир потеряет свою жизнеспособность и шанс на выживание", — сказал китайский министр.

Глава МИД КНР также выразил серьёзную обеспокоенность проблемами в механизме работы нынешнего мультилатерализма, а также угрозой раскола мира. Он уточнил, что на это оказало влияние поведение предыдущей администрации США, которая "выходила из состава различных групп, отказалась от международных обязательств и стала крупнейшим нарушителем нынешнего международного порядка". Ван И при этом одобрил политику администрации президента Джо Байдена, которая вернулась к мультилатерализму.

Ранее Лайф писал о том, что власти США выпустили "более либеральные" правила контактов с Тайванем.

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