Китай призвал США не путать демократию с кока-колой
В Пекине подчеркнули, что ни одно государство не обязано подгонять свою систему под предпочтения других.
Глава МИД КНР Ван И. Фото © ТАСС / Джапаридзе Михаил
Глава МИД КНР Ван И сравнил американскую трактовку демократии с кока-колой и отметил, что стране следует относиться с уважением к позиции других государств, включая Китай. Об этом он заявил в ходе видеоконференции с представителями Совета по международным отношениям США.
Он подчеркнул, что никакая сила не способна отрицать путь, выбранный другими странами, и ни одно государство не обязано подгонять свою систему под предпочтения других. Только народ вправе решить, верны ли выбранные страной система и путь, отметил Ван И. Он подчеркнул, что Китай не станет перенимать зарубежные модели, но и не требует от других стран копировать свои методы. Дипломат указал на неправильность изображения китайско-американского спора как спора "демократии и авторитаризма".
"Демократия — это не кока-кола, где США производят изначальный сироп и весь мир имеет один вкус. Если на Земле будет только одна модель и одна культура, мир потеряет свою жизнеспособность и шанс на выживание", — сказал китайский министр.
Глава МИД КНР также выразил серьёзную обеспокоенность проблемами в механизме работы нынешнего мультилатерализма, а также угрозой раскола мира. Он уточнил, что на это оказало влияние поведение предыдущей администрации США, которая "выходила из состава различных групп, отказалась от международных обязательств и стала крупнейшим нарушителем нынешнего международного порядка". Ван И при этом одобрил политику администрации президента Джо Байдена, которая вернулась к мультилатерализму.
Ранее Лайф писал о том, что власти США выпустили "более либеральные" правила контактов с Тайванем.
Выбор редакции
Временного поверенного в делах России в США вызвали в Госдеп
Трамп призвал США не подталкивать Россию "в объятия Китая"
В Европе заявили, что Россия и Чехия достигли низшей точки двусторонних отношений
В Киеве объяснили, почему Зеленский не может поехать в Москву на переговоры с Путиным
Наденьте маску: на конкурс красоты приглашаются девушки, которые хороши, даже когда не видно лица
Комментариев: 0