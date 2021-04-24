Временного поверенного в делах России в США вызвали в Госдеп

Временный поверенный в делах РФ был вызван в Госдеп из-за обеспокоенности Вашингтона "дестабилизирующими действиями" Москвы. Об этом сообщает Посольство России в США.

"Сегодня российский временный поверенный в делах воспользовался встречей в Госдепартаменте, чтобы решительно отвергнуть беспочвенные обвинения против России в дестабилизирующих действиях в Евро-Атлантическом регионе", — говорится на странице дипмиссии в "Твиттере".

Как следует из сообщения Бюро Госдепартамента по делам Европы и Евразии, временного поверенного в делах РФ вызвали, чтобы высказать обеспокоенность из-за "дестабилизирующих действий, которые Россия продолжает осуществлять в Евро-Атлантическом регионе". В разговоре с российским дипломатом в ведомстве выказали поддержку Чехии.

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