"Отказать нельзя": В Германии сочли "партию войны" Байдена виновной в разладе между Россией и Чехией
Немецкий депутат полагает, что данная ситуация находится в программной линейке нового американского курса.
Фото © Facebook / The White House
Конфликт между Россией и Чехией, вероятней всего, был спрограммирован американской администрацией, заявил член Комитета Бундестага ФРГ по международным делам Вальдемар Гердт.
"Партия Байдена — это партия войны. И она очень чётко это доказывает. Он уже столько конфликтов ужесточил… Иначе это уже и не оценишь. И эта ситуация… Она, скорее всего, находится в программной линейке нового американского курса. Это было спрограммировано и отработано", — объяснил немецкий депутат в беседе с телеканалом "360".
Гердт уверен, что внешнеполитические решения Праги обусловлены "подчинением давлению той стороны, которой отказать нельзя". Он считает необходимым стараться, чтобы "ситуация не перешла через точку невозврата". Парламентарий также выразил надежду на то, что здравый смысл и свобода принятия решений восторжествуют.
Напомним, 17 апреля Чехия решила выслать 18 российских дипломатов. В российском МИДе действия Чехии назвали фокусами. Позже Москва объявила об ответных мерах и выслала 20 сотрудников Посольства Чехии, они покинули РФ 19 апреля. Власти Латвии и Литвы решили выслать российских дипломатов в знак солидарности. Эстония чуть позже тоже присоединилась к соседям. МИД РФ жёстко ответил на высылку российских дипломатов из Прибалтики: Вильнюс, Рига и Таллин могут не сомневаться, что Москва вскоре примет ответные меры.
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