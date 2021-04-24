"Отказать нельзя": В Германии сочли "партию войны" Байдена виновной в разладе между Россией и Чехией

"Партия Байдена — это партия войны. И она очень чётко это доказывает. Он уже столько конфликтов ужесточил… Иначе это уже и не оценишь. И эта ситуация… Она, скорее всего, находится в программной линейке нового американского курса. Это было спрограммировано и отработано", — объяснил немецкий депутат в беседе с телеканалом "360".