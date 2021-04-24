Россиянам объяснили, на что стоит потратить последние деньги
Если до этого человек не копил и не инвестировал, ему подойдут более консервативные стратегии.
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Специалист ГК "Финам" Юлия Афанасьева рассказала, как лучше потратить последние деньги. Особенно рекомендация касается пенсионеров. Когда человек не копил и не инвестировал, а возможно, получил какой-то капитал после окончания активного трудового возраста, лучше не рассматривать рискованные инвестиционные проекты, а вложить средства в облигации.
"В этом случае следует избегать опасных инвестиционных инструментов и рассмотреть возможность покупки коротких надёжных облигаций, а также научиться страховать сбережения в них от изменения курса доллара через фьючерсы и опционы", — сказала аналитик в беседе с агентством "Прайм".
Этот вариант не подходит для случая, когда последние деньги — это отступные от мужа, который ушёл от жены и детей. Афанасьева при таком раскладе советует выходить на работу, а имеющиеся финансы оставить как подушку безопасности. Средства лучше положить на индивидуальный инвестиционный счёт (ИИС) и не тратить.
Отдельно эксперт рассмотрела случаи, когда человек и рад бы работать, но не может трудоустроиться. Она прокомментировала, что часто в этой ситуации люди бегут на биржу, "забывая, что для успеха на ней нужно вкладывать не последние деньги, а разницу между доходами и расходами".
"Понятное дело, когда ты становишься в зависимое положение от рынка, то по щелчку пальцев теряешь всё. Очень обидно, когда такие люди потом чернят образ биржи. В таких ситуациях последние деньги нужно тратить на поиск работы, а для этого может потребоваться переезд или переквалификация", — заключила эксперт.
Ранее Лайф писал, что россиянам решили без суда списать более миллиарда рублей долгов. Согласно данным на 20 апреля, упрощённую практику списания задолженностей проходит 3,3 тысячи граждан.
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