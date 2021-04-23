Пушков объяснил, почему переговоры с Зеленским по Донбассу не имеют смысла

Любые переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским по урегулированию в Донбассе бесполезны, заявил сенатор Алексей Пушков.

"Переговоры с Зеленским — что в Париже, что "в любой точке Донбасса" — не имеют смысла при нынешней политике Украины, ибо Киев не выполняет своих обязательств. Тем более без участия ДНР/ЛНР", — написал Пушков в телеграм-канале.

Парламентарий добавил, что можно предложить провести саммит лидеров стран "нормандской четвёрки" в столице одной из республик Донбасса, но не верит, что Киев, Берлин и Париж согласятся на это.

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