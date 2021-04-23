Пушков объяснил, почему переговоры с Зеленским по Донбассу не имеют смысла
Парламентарий предложил провести саммит лидеров стран "нормандской четвёрки" в столице ДНР или ЛНР.
Фото © ТАСС / Карпухин Сергей
Любые переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским по урегулированию в Донбассе бесполезны, заявил сенатор Алексей Пушков.
"Переговоры с Зеленским — что в Париже, что "в любой точке Донбасса" — не имеют смысла при нынешней политике Украины, ибо Киев не выполняет своих обязательств. Тем более без участия ДНР/ЛНР", — написал Пушков в телеграм-канале.
Парламентарий добавил, что можно предложить провести саммит лидеров стран "нормандской четвёрки" в столице одной из республик Донбасса, но не верит, что Киев, Берлин и Париж согласятся на это.
Ранее Лайф писал о том, что 20 апреля президент Украины Владимир Зеленский предложил лидеру России Владимиру Путину провести встречу "в любой точке украинского Донбасса". В ответ российский лидер предложил Зеленскому встретиться в Москве. После этого главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник выразили готовность встретиться с Зеленским на линии соприкосновения. Однако советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что Киев не будет вести никаких переговоров с ДНР и ЛНР.
Выбор редакции
Глава ДНР Пушилин назвал единственное, чего стоит опасаться Зеленскому при визите в Донецк
"Толстая шкура не поможет": Пушков оценил ответ Белого дома на высказывание Путина о Шерхане и прилипалах
Захарова отреагировала на действия Чехии цитатой про саранчу и дураков
Вертолёт упал на шоссе в Мексике и загорелся — видео
Россиянам объяснили, на что стоит потратить последние деньги
Комментариев: 0