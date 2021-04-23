В США разрешили возобновить вакцинацию от ковида препаратом Johnson & Johnson

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (Food and Drug Administration) отменило ограничения на использование вакцины Johnson & Johnson в стране. О решении регулятора сообщила газета The New York Times.

Ведомство разрешило возобновить вакцинацию препаратом Johnson & Johnson после соответствующих рекомендаций панели экспертов по итогам их голосования. Медики пришли к выводу, что шанс тромбоза при применении данной вакцины оценивается как "очень низкий". при этом регулятор обязал предупреждать об очень редко встречающихся побочных эффектах женщин младше 50 лет и пообещал внимательно следить за возможными случаями тромбоза.