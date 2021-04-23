В США разрешили возобновить вакцинацию от ковида препаратом Johnson & Johnson
Медики пришли к выводу, что шанс тромбоза при его применении оценивается как "очень низкий".
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Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (Food and Drug Administration) отменило ограничения на использование вакцины Johnson & Johnson в стране. О решении регулятора сообщила газета The New York Times.
Ведомство разрешило возобновить вакцинацию препаратом Johnson & Johnson после соответствующих рекомендаций панели экспертов по итогам их голосования. Медики пришли к выводу, что шанс тромбоза при применении данной вакцины оценивается как "очень низкий". при этом регулятор обязал предупреждать об очень редко встречающихся побочных эффектах женщин младше 50 лет и пообещал внимательно следить за возможными случаями тромбоза.
Препарат от Johnson & Johnson не единственная вакцина от ковида, после которой фиксируется тромбоз. Напомним, ранее стало известно о многочисленных побочных эффектах после прививок вакциной Vaxzevria, разработанной британско-шведской компанией AstraZeneca. Десятки стран ограничили использование препарата из-за сообщений о тромбозе и тромбоцитопении. Они заявили о необходимости дополнительных исследований вакцины на предмет возможных побочных эффектов. На фоне скандала компания приняла решение сменить название препарата.
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