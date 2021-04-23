"Я очень взволнован": Трюдо и его супруга сделали прививки от коронавируса
Премьер Канады отметил, что они с женой очень рады и с нетерпением ждали этого момента.
Фото © Twitter / @JustinTrudeau
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и его супруга Софи Грегуар-Трюдо сделали прививки от коронавируса препаратом производства британско-шведской компании AstraZeneca и Оксфордского университета.
It was our turn to get vaccinated today, so that’s what Sophie and I did - and we’re glad we did it! Find out how, when, and where you can get your shot: https://t.co/3UJJt9jpqz pic.twitter.com/HgO2GTZheN— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) April 23, 2021
"Сегодня настала наша очередь привиться, что мы с Софи и сделали, мы очень этому рады!" — написал политик в своём твиттере.
Перед уколом Трюдо признался, что "очень взволнован". Прививку сделали в его левую руку, где у него татуировка в виде ворона Хайда. Через несколько секунд после введения препарата Трюдо выразил восторженное "Ура!", подняв два больших пальца вверх, прежде чем настала очередь его жены. Вакцинацию проводили в аптеке недалеко от Парламентского холма. Год назад супруги перенесли карантин из-за обнаруженного у Софи коронавируса.
Тем временем в Канаде выявили первый случай тромбоза крупных сосудов при нарушении свёртываемости крови после прививки вакциной от CoViD-19 компании AstraZeneca.
Коронавирус: Главное
Выбор редакции
Канада приостановила миссию военных инструкторов на Украине из-за коронавируса
Трюдо заявил, что Путина не особо волнует мнение Запада о нём
Словакия объявила о готовности опубликовать договор о "Спутнике V" без согласия России
Двое детей и двое взрослых погибли при пожаре в частном доме в Башкирии
Мы умели делать всё: какие технологии Запад копировал у Советского Союза
Комментариев: 0