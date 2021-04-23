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"Я очень взволнован": Трюдо и его супруга сделали прививки от коронавируса

Премьер Канады отметил, что они с женой очень рады и с нетерпением ждали этого момента.

23 апреля 2021, 21:36
<p>Фото © Twitter / @JustinTrudeau</p>

Фото © Twitter / @JustinTrudeau

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и его супруга Софи Грегуар-Трюдо сделали прививки от коронавируса препаратом производства британско-шведской компании AstraZeneca и Оксфордского университета.

"Сегодня настала наша очередь привиться, что мы с Софи и сделали, мы очень этому рады!" написал политик в своём твиттере.

Перед уколом Трюдо признался, что "очень взволнован". Прививку сделали в его левую руку, где у него татуировка в виде ворона Хайда. Через несколько секунд после введения препарата Трюдо выразил восторженное "Ура!", подняв два больших пальца вверх, прежде чем настала очередь его жены. Вакцинацию проводили в аптеке недалеко от Парламентского холма. Год назад супруги перенесли карантин из-за обнаруженного у Софи коронавируса.

У жены канадского премьера Софи Грегуар-Трюдо подтвердился коронавирус

У жены канадского премьера Софи Грегуар-Трюдо подтвердился коронавирус

Тем временем в Канаде выявили первый случай тромбоза крупных сосудов при нарушении свёртываемости крови после прививки вакциной от CoViD-19 компании AstraZeneca.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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