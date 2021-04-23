"Я очень взволнован": Трюдо и его супруга сделали прививки от коронавируса

"Сегодня настала наша очередь привиться, что мы с Софи и сделали, мы очень этому рады!" — написал политик в своём твиттере.

Перед уколом Трюдо признался, что "очень взволнован". Прививку сделали в его левую руку, где у него татуировка в виде ворона Хайда. Через несколько секунд после введения препарата Трюдо выразил восторженное "Ура!", подняв два больших пальца вверх, прежде чем настала очередь его жены. Вакцинацию проводили в аптеке недалеко от Парламентского холма. Год назад супруги перенесли карантин из-за обнаруженного у Софи коронавируса.