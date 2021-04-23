Словакия объявила о готовности опубликовать договор о "Спутнике V" без согласия России
Москва проинформирована о намерении Братиславы раскрыть детали соглашения.
Фото © sputnikvaccine.com
Словакия предаст гласности текст соглашения о закупке российской вакцины от коронавируса "Спутник V" даже в случае несогласия на это Москвы. Об этом заявил журналистам глава Минздрава республики Владимир Ленгварский.
"Соглашение опубликуем, дальнейшая информация будет известна после выражения своей позиции российской стороной", — сказал Ленгварский, выступление которого транслировали сетевые ТВ-каналы.
Он уточнил, что Москва проинформирована о намерении Братиславы раскрыть договор о покупке вакцины. При этом ответа России Словакия намерена ждать "максимально несколько дней".
Напомним, закупка 1 марта первой партии вакцины "Спутник V" вызвала скандал в рядах правящей коалиции в Словакии. Разногласия в коалиции привели к отставке премьера Игоря Матовича, инициировавшего приобретение препарата, и главы Минздрава Марека Крейчи. Позже в РФПИ попросили правительство Словакии вернуть партию "Спутника V" из-за нарушений контракта.
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