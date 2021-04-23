Мексика собралась разливать и упаковывать вакцину "Спутник V"

Мексиканская компания Birmex вместе с российским Фондом прямых инвестиций занимается организацией розлива вакцины от CoViD-19 "Спутник V". Планируется осуществлять и упаковку препарата, заявил министр иностранных дел республики Марсело Эбрард.

"Сегодня Birmex работает совместно с российскими институтами над тем, чтобы в Мексике можно было производить розлив и упаковку вакцины", — заявил министр.

Эбрард отметил, что республика "высоко оценивает качество российских технологий" и произведённые в РФ вакцины от коронавируса, "вне всякого сомнения, входят в число лучших из тех, что доступны в мире в настоящее время". По его словам, Мексика установила тесные отношения с РФПИ и российскими институтами, чтобы организовать поставки в страну вакцины "Спутник V", однако сотрудничество выходит за рамки поставок.

Глава МИД республики Марсело Эбрард 24–28 апреля совершит рабочий визит в Россию. Вместе с российским коллегой Сергеем Лавровым они обсудят широкий ряд вопросов. В том числе проблемы, связанные с разработкой вакцин от коронавируса, а также сотрудничество в области освоения внеземного пространства в мирных целях в свете создания регионального космического агентства. Глава республики отмечает, что произошло сближение между Москвой и Мехико и после завершения пандемии обе страны будут продвигаться на пути развития двустороннего взаимодействия.

Тем временем в мире за неделю зафиксировали самое большое число заболевших ковидом с начала пандемии. Темпы распространения инфекции на данный момент выше всего в Индии и ряде стран Латинской Америки.

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