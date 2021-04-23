Три ракеты выпущены по Израилю из сектора Газа

Три ракеты были выпущены палестинскими радикалами из сектора Газа по израильской территории, сообщает пресс-служба армии Израиля.

"Три ракеты были выпущены из сектора Газа, одна из них перехвачена системой ПВО "Железный купол". Две ракеты разорвались у забора безопасности [на границе с сектором]", — говорится в заявлении военных.