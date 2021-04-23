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Три ракеты выпущены по Израилю из сектора Газа

Два снаряда взорвались у забора безопасности.

23 апреля 2021, 23:14

Фото © ТАСС / АР

Три ракеты были выпущены палестинскими радикалами из сектора Газа по израильской территории, сообщает пресс-служба армии Израиля.

"Три ракеты были выпущены из сектора Газа, одна из них перехвачена системой ПВО "Железный купол". Две ракеты разорвались у забора безопасности [на границе с сектором]", — говорится в заявлении военных.

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Ранее Лайф писал о том, что названа вероятная цель новых ракетных ударов Израиля по Сирии.

Авторы
Юлия Коновалова

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