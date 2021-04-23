Три ракеты выпущены по Израилю из сектора Газа
Два снаряда взорвались у забора безопасности.
Фото © ТАСС / АР
Три ракеты были выпущены палестинскими радикалами из сектора Газа по израильской территории, сообщает пресс-служба армии Израиля.
"Три ракеты были выпущены из сектора Газа, одна из них перехвачена системой ПВО "Железный купол". Две ракеты разорвались у забора безопасности [на границе с сектором]", — говорится в заявлении военных.
Ранее Лайф писал о том, что названа вероятная цель новых ракетных ударов Израиля по Сирии.
Выбор редакции
На Украине попросили Нетаньяху стать посредником в переговорах с Россией
Два человека погибли при обстреле ДНР украинскими силовиками
Санду обвинила парламент Молдавии в узурпации власти и призвала сторонников готовиться к протестам
Вертолёт упал на шоссе в Мексике и загорелся — видео
Россиянам объяснили, на что стоит потратить последние деньги
Комментариев: 0