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"Какая сдержанная реакция?" Россия уличила Украину в стягивании войск к Донбассу

В Москве обвинили Киев в обстрелах мирного населения в регионе из крупнокалиберных миномётов и артиллерийских установок.

23 апреля 2021, 22:37
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Украина активно стягивает войска и технику к линии соприкосновения в Донбассе, а также продолжает вести обстрел пригородов Донецка. Такие шаги не способствуют урегулированию, обратилась официальный представитель МИД России Мария Захарова к верховному представителю ЕС по внешней политике Жозепу Боррелю, который похвалил Киев за "сдержанность" и "благоразумие".

"О какой "сдержанной реакции", тем более "шагах в сторону урегулирования" киевских властей можно говорить в условиях, когда к линии соприкосновения активно стягиваются вооружения и техника ВСУ, а пригороды Донецка ежедневно обстреливают украинскими снарядами и минами, от которых гибнут мирные жители, в том числе дети?" — подчеркнула Захарова.

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Также дипломат призвала Киев незамедлительно прекратить военную эскалацию в Донбассе. По её словам, Украина использует в регионе вооружения, запрещённые Минскими соглашениями. Захарова заявила, что украинские военные продолжают обстрелы мирных населённых пунктов в Донбассе крупнокалиберными миномётами и артиллерийскими установками.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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