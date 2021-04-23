Экс-генпрокурор Украины призвал Еврокомиссию ввести санкции против Байдена

Бывший генеральный прокурор Украины Виктор Шокин подал заявление в Еврокомиссию с требованием ввести санкции против президента США Джо Байдена и экс-главы Украины Петра Порошенко. Экс-руководитель ГПУ считает их виновными в своём незаконном увольнении.

"Я был вынужден обратиться в Евросуд по правам человека, указав прямо, что был уволен под давлением вице-президента США Байдена на президента Украины Порошенко. Как юрист, я убеждён, что факт давления абсолютно доказан, в том числе и заявлениями по этому поводу самого Джо Байдена", — объяснил Шокин в интервью интернет-изданию "Страна.ua".

Экс-генпрокурор Украины признался, что не слишком рассчитывает на благоприятный для себя исход. С учётом влияния президента США во всём мире в Европе не решатся ввести против него санкции, считает он. Вероятность того, что его просьба будет отклонена, Шокин оценил в 99%. Бывший генпрокурор также отметил, что он первый из Незалежной подал подобное заявление в Еврокомиссию.

Напомним, в 2016 году Порошенко отправил в отставку генпрокурора страны Виктора Шокина. Позднее Джо Байден рассказал свою версию, как добился отставки "сукина сына" Шокина с поста генпрокурора Украины. Однако в 2020 году Государственное бюро расследований Украины возбудило на Байдена уголовное дело о вмешательстве в деятельность сотрудника правоохранительных органов после таких откровений. В сентябре 2020 года дело было закрыто, а в феврале 2021 года после рассмотрения апелляции Шокина суд подтвердил законность закрытия дела.

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