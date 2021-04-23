Минобороны РФ предупредило о подготовке боевиками провокации c химоружием в Сирии

Недалеко от сирийского города Идлиб боевики готовят провокации с химоружием, чтобы дискредитировать сирийское правительство. Об этом сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Александр Карпов.

"На фоне принятия Организацией по запрещению химического оружия безосновательного решения об ограничении прав Сирии в ОЗХО поступают сведения о подготовке боевиками террористической организации "Хайят Тахрир аш-Шам"* провокации с целью обвинения правительственных войск Сирии в применении химического оружия в зоне деэскалации Идлиб", — приводятся слова офицера на сайте Минобороны РФ.

По данным ведомства, террористы доставляют отравляющие вещества в окрестности Идлиба, а также районы Джиср-эш-Шугур и Бдама из лагеря Тель-Тун. Недалеко от населённого пункта Мардж-эль-Аджан отмечается активность "Белых касок", официальная цель которых — поиск выживших после обстрелов и эвакуация граждан из зоны конфликта.

Ранее Лайф писал о том, что ВКС России уничтожили в Сирии замаскированную базу боевиков.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

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